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Эксперт научила, что делать, если вам не дают даже микрозайм
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Причина, по которой могут отказать гражданину в микрозайме, всегда одна – кредитор не уверен, что получит обратно свои деньги, рассказала агентству "Прайм" руководитель проекта... ПРАЙМ, 05.09.2021
евгения лазарева, займы, кредиты, мошенничество, мфо, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Причина, по которой могут отказать гражданину в микрозайме, всегда одна – кредитор не уверен, что получит обратно свои деньги, рассказала агентству "Прайм" руководитель проекта Народного фронта "За права заёмщиков" Евгения Лазарева.
"Плохая кредитная история,
отсутствие кредитной истории, закредитованность, отсутствие работы — это всё факторы, которые могут оказать влияние на принятие решения", — отметила эксперт.
В том случае, если вам
не одобряют микрозайм, стоит попробовать обратиться к другому кредитору, советует она. Сейчас на рынке много МФО и у всех разные критерии оценки заемщиков.
Тем, у кого есть проблемы с кредитной историей важно ее исправить.
"Если вы покажете себя дисциплинированным заёмщиком, заимев или исправив кредитную историю, то кредитор не сможет вам отказать", — пояснила Лазарева.
При этом самое главное –
не попасться на мошенников, которые пообещают мгновенно исправить кредитную историю или гарантированно получить большой кредит.
"Вместо денег вы рискуете получить ещё большие долги", — предостерегала эксперт.
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