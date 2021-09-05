МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Причина, по которой могут отказать гражданину в микрозайме, всегда одна – кредитор не уверен, что получит обратно свои деньги, рассказала агентству "Прайм" руководитель проекта Народного фронта "За права заёмщиков" Евгения Лазарева. СМИ: каждый четвертый потребительский кредит в России просрочен

"Плохая кредитная история, отсутствие кредитной истории, закредитованность, отсутствие работы — это всё факторы, которые могут оказать влияние на принятие решения", — отметила эксперт.

В том случае, если вам не одобряют микрозайм, стоит попробовать обратиться к другому кредитору, советует она. Сейчас на рынке много МФО и у всех разные критерии оценки заемщиков.

Тем, у кого есть проблемы с кредитной историей важно ее исправить.

"Если вы покажете себя дисциплинированным заёмщиком, заимев или исправив кредитную историю, то кредитор не сможет вам отказать", — пояснила Лазарева.

При этом самое главное – не попасться на мошенников, которые пообещают мгновенно исправить кредитную историю или гарантированно получить большой кредит.

"Вместо денег вы рискуете получить ещё большие долги", — предостерегала эксперт. Розничное кредитование выросло по итогам июня

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