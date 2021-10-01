МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Китай существенно увеличил закупки природного газа перед отопительным сезоном. Китайские власти заявляет, что приоритетом является обеспечение населения теплом. Несмотря на значительный рост собственной добычи, импорт газа растет опережающими темпами за счет увеличения поставок СПГ и трубопроводного газа, в том числе по газопроводу "Сила Сибири". Зависимость Китая от импорта газа в ближайшие годы будет расти.

НУЖДЫ НАСЕЛЕНИЯ — ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ

Устойчивое восстановление экономики Китая после пандемии коронавируса в прошлом году, а также подготовка к Олимпийским играм, которые состоятся в Пекине в феврале 2022 года, заставляет власти увеличить запасы газа. Правительство вынуждено пойти на этот шаг в связи с острой нехваткой энергетического угля в стране, что вызвало ограничение электроснабжения в ряде провинций Китая.

Согласно последнему прогнозу Государственного энергетического управления КНР, в этом году спрос на природный газ в стране достигнет 365-370 миллиардов кубических метров по сравнению с 328 миллиардов кубических метров в 2020 году. Значительный рост спроса на газ порождает среди потребителей неуверенность, что власти смогут обеспечить бесперебойные поставки газа предстоящей зимой.

Пекин заверяет, что располагают необходимыми запасами перед началом отопительного сезона. В первую очередь власти уделяют особое внимание увеличению собственной добычи. В январе — августе в Китае было добыто 136,1 миллиардов кубических метров газа — на 10,8% больше относительно того же периода годом ранее.

По заявлениям главного планового ведомства Государственной комиссии по развитию и реформам, собственная добыча может полностью обеспечить потребности в газе со стороны домохозяйств.

Заместитель директора исследовательского института компании Beijing Gas Group Баи Юн подтверждает оценки ГКРР.

"Потребность со стороны населения на газ существует, но она составляет небольшую долю от совокупного спроса. Даже во время пика потребления во время отопительного сезона собственная добыча может обеспечить спрос со стороны населения", заявляет он. Аналитики рассказали о последствиях дефицита энергоресурсов в ЕС

Однако участники рынка уверены, что в случае резкого похолодания потребление газа населением может значительно вырасти, и собственная добыча не сможет полностью обеспечить выросший спрос.

Для обеспечения бесперебойных поставок газа для нужд населения китайские власти приняли решение увеличить мощности для хранения газа насколько это возможно до начала зимы. Год назад, перед зимой 2020-21 года, подземные мощности подземных хранилищ газа (ПТГ) были увеличены до 14,4 миллиардов кубических метров — на 4 миллиарда кубических метров больше, чем годом ранее.

В этом году мощности для хранения газ были увеличены на 1,68 миллиардов кубических метров, включая 400 тысяч кубических метров дополнительных мощностей на принадлежащем PetroChina терминале Рудонг, третья очередь которого была введена в эксплуатацию 27 сентября.

Несмотря на уверенный рост собственной добычи импорт природного газа в Китай — в виде СПГ и по трубопроводам — в январе- августе увеличился на 22,2% в годовом выражении — до 79,31 миллионов тонн или 109,4 миллиардов кубических метров. В Китае принято указывать объемы поступающего в страну газа в тоннах, поскольку импортируется топливо преимущественно в виде СПГ.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Подход китайского руководства к проблеме обеспечения населения и промышленности газом всегда был комплексным. Пекин никогда не делает ставки только на один источник для обеспечения внутренних потребностей. Увеличение собственной добычи и мощностей для хранения сочетаются с ростом импорта СПГ и трубопроводного газа.

Баи Юн уверен, что Китай сможет в этом году обеспечить рост собственной добычи на 10% — до 210 миллиардов кубических метров, что на примерно на 10 миллиардов кубических метров больше, чем предусмотрено государственным планом. Однако в последующие годы темпы роста замедлятся, и к 2025 году добыча составит 230 миллиардов кубических метров в год.

Ожидается, что поставки газ из России по газопроводу "Сила Сибири" в этом году увеличатся на 5,9 миллиардов кубических метров и составят около 10 миллиардов кубических метров. Эксперты уверены, что остановка этого газопровода в связи с проведением ремонтных работ 22-29 сентября не помешает "Газпрому" полностью выполнить обязательства перед китайскими партнерами.

Китайские эксперты прогнозируют, что в сентябре — декабре объем поставок газа по трубопроводам не превысит показатель прошлого года и составит 16,05 миллиардов кубических метров. Рост импорта российского газа по "Силе Сибири" компенсирует снижение поставок из Мьянмы и среднеазиатских стран — Туркмении, Узбекистана и Казахстана.

В последующие годы "Газпром" планирует поэтапно наращивать экспорт по "Силе Сибири" в Китай, что предусмотрено долгосрочным контрактом с китайской CNPC. К 2025 году объем поставок должен достичь 38 миллиардов кубических метров в год, что соответствует проектной мощности газопровода. По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, долгосрочный контракт с CNPC имеет особое значение, поскольку является крупнейшим среди контрактов, которые имеются в портфеле российской компании. "Газпром" обсуждает с китайскими партнерами возможность увеличения поставок по "Силе Сибири" до 44 миллиардов кубических метров в год. Инвестор предсказал США новую Великую депрессию

Импорт СПГ может составить 37,4-39,6 миллиардов кубических метров(после ре-газификации) в сентябре-декабре этого года. В тот же период годом ранее поставки СПГ в Китай составили 34 миллиарда кубических метров. Растущий спрос на СПГ в Китае и соседних странах — Японии, Южной Корее, Тайване — стал основной причиной стремительного роста цен на природный газ в Восточной Азии. Согласно прогнозам большинства западных агентств, в четвертом квартале средняя цена на СПГ в регионе составит $30/миллионов BTU (свыше $1050/тысяч кубических метров).

В этом году поставки СПГ в Китай может увеличится до 109-111 миллиардов кубических метров — на 18%-20% больше, чем в 2020 году.

Импорт превышает 44% от совокупного объема спроса на газ в Китае. Эксперты уверены, зависимость страны от поставок газа из-за рубежа увеличится в ближайшие годы, несмотря на ожидаемый рост собственной добычи.