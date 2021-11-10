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2021-11-10T12:37:00+03:00

2021

https://1prime.ru/gas/20211110/835174029.html

Молдавии может не хватить средств для покрытия долгов перед "Газпромом"

Газ

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Молдавии может не хватить средств для покрытия долгов перед "Газпромом", заявил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан. ПРАЙМ, 10.11.2021

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60