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https://1prime.ru/gas/20211110/835174029.html
Молдавии может не хватить средств для покрытия долгов перед "Газпромом"
Газ
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Молдавии может не хватить средств для покрытия долгов перед "Газпромом", заявил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан. ПРАЙМ, 10.11.2021
энергетика, новости, газ, молдавия, газ, поставки газа, газпром, долги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КИШИНЕВ, 10 ноя — ПРАЙМ. Молдавии может не хватить средств для покрытия долгов перед "Газпромом", заявил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.