МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. США и страны-союзники пробуют разработать план действий на случай ситуации, когда Россия прекратит поставки своего газа в страны Европы. Это, пишет CNN, может случиться в случае эскалации конфликта вокруг Украины, тогда транзит энергоносителя может быть перекрыт. Как поляки остались без дешевого газа

Как рассказал телеканалу специалист по энергетике американского Центра стратегических и международных исследований Никос Цафос, даже незначительные перебои в поставках газа могут вызвать нарушение газотранспортной системы Европы. Но с этой ситуацией будет возможно справиться.

В ситуации же полного прекращения экспорта российских энергоносителей Европу ждут катастрофические последствия, обещает специалист.

Схожее мнение высказал немецкий политолог Янис Клюге. Он, учитывая огромную роль России в энергетическом секторе Европы, в случае прекращения российского экспорта предрекает невозможность выхода из ситуации: в ближайшие месяцы заполнить пробел будет попросту нечем.

Однако эксперты сомневаются в том, что ситуация будет развиваться по наихудшему сценарию, так как это приведет к резкой эскалации напряженности в регионе и объединению Европы против России. Также, добавляет директор по вопросам энергетики и климата Eurasia Group Хеннинг Глойстайн, такая ситуация разрушила бы любые иллюзии Евросоюза о том, что Россия играет роль надежного поставщика.