МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. По какой-то причине у многих граждан укрепилось мнение, что все современные смартфоны излучают радиацию, которая пагубно влияет на состояние здоровья человека. В этой связи часто упоминаются, например, китайские производители. В качестве доказательств люди приводят антирейтинг смартфонов и российские требования к телефонам SAR (Specific Absorption Rate), согласно которым уровень излучения не должен быть выше 1,6 Вт. Если вы спросите любого сертифицированного эксперта на рынке мобильных телефонов, вы получите однозначный ответ: никакого радиоактивного излучения от современных телефонов нет. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор факультета информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.

"Радиации опасаться совершенно не стоит, но стоит учитывать, что каждый телефон излучает электромагнитное излучение. Причем от модели к модели могут быть отличия в мощности излучения, так как все производители используют различные модули внутри техники", — отметил специалист.

Эксперт рассказал, как отличить "белый" смартфон от "серого"

По словам эксперта, техника устроена таким образом, что без этого излучения она работать не будет, ведь именно так смартфоны связываются с сотовыми вышками.

К счастью для потребителя, большинство производителей соблюдают SAR, поэтому беспокоиться не стоит — излучение не наносит никакого вреда. "Беспокоиться стоит только в том случае, если вы покупаете телефоны неизвестных марок, несертифицированные в РФ, на сером рынке, где стоят неизвестные комплектующие", — говорит Косарев.

По его словам, даже самые именитые производители тоже не всегда придерживается уровня SAR в 1,6 Вт/кг. В некоторых телефонах иногда фиксируется уровень в 2 Вт/кг, что "слегка выше заявленного".

Тем временем, в интернете множится мошенничество на основе страхов покупателей смартфонов. Мошенники продают "нейтрализаторы" излучения, которые на самом деле не работают или, что еще хуже, ухудшают способность мобильного телефона работать в нормальном режиме.

Помимо прочего, некоторые телефоны обладают функциями увеличения электромагнитного излучения, если его недостаточно для установки связи с сотовой вышкой.

"Таким образом, при попытке нейтрализовать излучение с помощью специальных чехлов и наклеек вы зачастую, наоборот, увеличиваете излучение до максимума, что потенциально может наносить минимальный вред организму", — указывает эксперт.

Чтобы не волноваться без повода за свой смартфон, важно всегда изучать документацию перед покупкой. Она обязательно должна содержать параметр SAR, по которому вы и сможете определить безопасность использования телефона.

"Помимо прочего, необходимо использовать телефон на расстоянии с помощью гарнитуры, если вы постоянно говорите по телефону часами. Также не стоит класть работающий телефон на ночь под подушку", — советует специалист.



