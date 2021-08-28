МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Похудение может нести вред здоровью людям, имеющим в анамнезе анорексию или расстройство пищевого поведения (РПП). Также оно может быть опасным для тех, кто выбирает несбалансированные диеты или диеты, основанные на экстремально низкой калорийности, рассказала агентству “Прайм” нутрициолог BestDoctor, член Российского союза диетологов Мария Волченкова.

"При похудении важно учитывать свой текущий вес — если он находится на нижней границе нормы, а тем более если в анамнезе есть анорексия и РПП, похудение может быть опасно. Во-первых, потому что при анорексии вес и так недостаточный, а во-вторых, у человека и так полностью нарушены взаимоотношения с едой и собственным телом", — пояснила врач.

Также вредным становится похудение при выборе несбалансированных диет — например, гречневая, кефирная, фруктовая и другие монодиеты. Популярная в России диета Дюкана, в отличие от хорошо сбалансированных низкоуглеводных систем питания, может оказывать на здоровье крайне негативное влияние, отметила она. Россия может отказаться от госрегулирования цен на еду

"Несбалансированной система питания может стать при выборе экстремально низкой калорийности. Это может привести к снижению скорости обменных процессов. Не стоит забывать, что при снижении веса важно получать достаточно белка и достаточно хороших жиров", — добавила Волченкова.

При этом есть категории людей, которым похудение, напротив, показано. Это люди с диагнозом “ожирение” — оно повышает риск возникновения как минимум 13 типов онкологических заболеваний.

Также ожирение значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, патологий суставов, повышенного артериального давления.

То есть ожирение автоматически повышает вероятность заработать наиболее типичные заболевания, связанные с высокой смертностью, заключила врач.

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