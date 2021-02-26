МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Российское трудовое законодательство не запрещает увольнение (прекращение трудового договора) одним днем, однако все зависит от того, кто является инициатором увольнения и каковы причины увольнения. Об этом агентству "Прайм" рассказал ведущий юрисконсульт "КСК групп" Ирина Михеева.
"Основания для увольнения работника по инициативе работодателя одним днем перечислены в ст. 81 ТК РФ и касаются, прежде всего, случаев грубого нарушения со стороны работника", — добавил эксперт.
"Трудовое законодательство требует, чтобы работодатели выплачивали работникам все суммы в день увольнения — заработную плату, компенсацию за неиспользованный отпуск; другие выплаты. На выходное пособие работнику, совершившему грубое нарушение, рассчитывать не стоит", — сказал юрист.
Увольнение по инициативе работника требует двухнедельной отработки, однако в ТК перечислены случаи, когда такой отработки не требуется.
К таким случаям относится зачисление в учебное заведение; выход на пенсию; серьезные проблемы со здоровьем, наличие медицинских противопоказаний для продолжения работы; нарушение работодателем норм трудового права (задержки при выплате зарплаты, отказ в ежегодном отпуске и др.); необходимость ухода за родственником-инвалидом; беременным женщинам и др.
Увольнение по не зависящим от сторон причинам перечислены в ст. 83 ТК РФ.
"Так, трудовой договор подлежит прекращению в следующих случаях: призыва работника, неизбрания на должность, осуждения работника к наказанию, исключающему продолжение работы, признания работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением; наступления чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением правительства или органа государственной власти соответствующего субъекта РФ", — заключила Михеева.
https://1prime.ru/legal/20210226/833116858.html