МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Российское трудовое законодательство не запрещает увольнение (прекращение трудового договора) одним днем, однако все зависит от того, кто является инициатором увольнения и каковы причины увольнения. Об этом агентству "Прайм" рассказал ведущий юрисконсульт "КСК групп" Ирина Михеева.

"Основания для увольнения работника по инициативе работодателя одним днем перечислены в ст. 81 ТК РФ и касаются, прежде всего, случаев грубого нарушения со стороны работника", — добавил эксперт.

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"Трудовое законодательство требует, чтобы работодатели выплачивали работникам все суммы в день увольнения — заработную плату, компенсацию за неиспользованный отпуск; другие выплаты. На выходное пособие работнику, совершившему грубое нарушение, рассчитывать не стоит", — сказал юрист.

Увольнение по инициативе работника требует двухнедельной отработки, однако в ТК перечислены случаи, когда такой отработки не требуется.

К таким случаям относится зачисление в учебное заведение; выход на пенсию; серьезные проблемы со здоровьем, наличие медицинских противопоказаний для продолжения работы; нарушение работодателем норм трудового права (задержки при выплате зарплаты, отказ в ежегодном отпуске и др.); необходимость ухода за родственником-инвалидом; беременным женщинам и др.

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Увольнение по не зависящим от сторон причинам перечислены в ст. 83 ТК РФ.

"Так, трудовой договор подлежит прекращению в следующих случаях: призыва работника, неизбрания на должность, осуждения работника к наказанию, исключающему продолжение работы, признания работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением; наступления чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением правительства или органа государственной власти соответствующего субъекта РФ", — заключила Михеева.