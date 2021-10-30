МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Как сэкономить на налоге на имущество? Если говорить о налоговой экономии как некой стратегии сбережения личных средств, то здесь есть несколько возможностей. Прежде всего, необходимо внимательно изучить положения Налогового кодекса, регулирующего все правовые аспекты уплаты налога, разъяснительные и рекомендательные письма Минфина и ФНС, а также судебную практику. Об этом рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Эксперт рассказал, как повторно получить налоговый вычет за квартиру

В данном случае особое внимание нужно уделять федеральным (для пенсионеров, инвалидов 1 и 2 группы, инвалидов с детства, участников ВОВ и других военных операций по защите СССР, Героям Советского Союза и Героям Российской Федерации, отдельным категориям военнослужащих и членам их семей, физическим лицам, которые получают социальную поддержку, перенесли лучевую болезнь и физическим лицам, которые используют собственность для творческих мастерских) и региональным льготам (они разные) категориям граждан, которые имеют льготы по уплате налога, а также случаях применения пониженных ставок.

Кроме того, по словам юриста, не все знают о вычетах, когда из площади объекта вычитается фиксированное количество квадратных метров, а налог начисляется только на разницу. Также законом предусмотрены дополнительные вычеты для многодетных семей.

Второе направление является "уже активным действием" и связано с изменением собственника имущества.

"Например, если в семье есть пенсионер или инвалид, которые уплачивают налог по меньшей ставке или вовсе освобождаются от него, то нередко имущество переписывается на такого родственника", — рассказывает эксперт. Автомобилистам напомнили о налоге, который надо заплатить в ноябре

"Однако необходимо помнить, что сегодня родственные отношения могут быть замечательными и доверительными, а завтра все может измениться и иногда кардинально. Можете просто потерять право распоряжаться своим же имуществом", — предупреждает Соловьев.

Третье направление — более сложное, оно связано с оспариванием кадастровой стоимости объекта. По мнению эксперта, это "довольно трудоёмкий процесс, и не факт, что он приведёт к пересмотру и, как следствие, снижению размера налоговой выплаты". Но это наиболее чистый, с точки зрения закона и морали, метод. Также не стоит забывать и о налоговых вычетах при покупке и реализации недвижимости, указывает эксперт.