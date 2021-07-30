МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Окончательный размер вреда от нефтеразлива на трубопроводе компании "Лукойл" водному объекту составил 374 миллиона рублей, ущерб почвам будет объявлен позже, сообщили в пресс-службе Росприроднадзора. Арбитраж зарегистрировал иск Росрыболовства к "дочке" "Норникеля"

В июне Росприроднадзор назвал предварительную сумму ущерба экологии от аварии в Коми — в 314 миллионов рублей.

"Федеральная служба по надзору в сфере природопользования утвердила расчет размера вреда, причиненного ТПП "Лукойл-Севернефтегаз" водному объекту — река Колва (Ненецкий АО) в сумме 374 миллионов 186 тысяч 957 рублей. Расчет размера вреда, причиненного почвам, будет объявлен позже", — говорится в сообщении.

Ведомство напоминает, что авария произошла в результате разгерметизации нефтесборного коллектора Ошского месторождения "Лукойл-Севернефтегаза". На береговую линию и в реку Колва (приток реки Уса и реки Печора) попало несколько тонн нефти. В ликвидации последствий аварии принимали участие 230 человек и 70 единиц техники.