МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Добыча нефти в России восстанавливается после падения во время пандемии коронавируса благодаря соглашению ОПЕК+. Ожидается продолжение роста в последующие годы. При этом уменьшение инвестиций в геологоразведку приводит к сокращению ресурсной базы, в то время как количество вновь открытых месторождений сократилось до минимума за последние пять лет. GlobalData предупреждает: если Россия хочет остаться среди лидеров по добыче нефти, необходимо открывать больше новых месторождений. В ожидании профицита. Что будет с ценами на нефть на следующей неделе

ПАДЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОБЫЧИ

До 2020 года Россия в течение 11 лет непрерывно наращивала добычу жидких углеводородов — нефти и газа. В 2019 году был установлен рекорд за весь постсоветский период — добыча достигла 568 миллионов тонн (11,36 млн барр./сут.). В 2020 году из-за обвального падения спроса на энергоносители в мире во время пандемии добыча в России снизилась до 512,68 миллиона тонн — самого низкого уровня за предыдущие девять лет.

Благодаря соглашению ОПЕК+, инициаторами которого стали Россия и Саудовская Аравия, в прошлом году удалось стабилизировать ситуацию мировом рынке энергоносителей и добиться повышения цен на нефть.

Страны-участницы ОПЕК+ в апреле договорились снизить добычу на 9,7 млн барр./сут — Россия и Саудовская Аравия от базового уровня 11 млн барр./сут., остальные страны от уровня октября 2018 года. В июле 2020 года условия были смягчены: с 1 августа объем сокращения нефтедобычи снизился до 7,7 млн барр./сут. Аналитики сообщают, что США распечатали нефтяные резервы

В 2021 году в связи с восстановление мировой экономики после прохождения пика пандемии страны ОПЕК+ договорились увеличивать добычу на 400 тыс. барр./сут. начиная с августа. К сентябрю 2022 года ограничения планируется полностью отменить, но действие соглашения продлевается до конца следующего года — это позволяет странам ОПЕК+ оперативно принимать меры для поддержания баланса спроса и предложения на нефтяном рынке в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.

Настойчивые просьбы президента США Джо Байдена увеличить добычу быстрее, чем предусмотрено договоренностями в рамках ОПЕК+ были проигнорированы. Администрация Байдена обеспокоена ростом цен на моторное топливо — прежде всего на бензин — на внутреннем рынке, что вызывает недовольство населения. В Калифорнии — самом либеральном американском штате, традиционно голосующим за демократов — цены на бензин достигли рекордного уровня.

Для России участие в ОПЕК+ выгодно, поскольку достигнутые договоренности не распространяются на добычу газового конденсата. Согласно данным ЦДУ ТЭК, в октябре Россия увеличила добычу жидких углеводородов — нефти и газа — до 10,843 млн барр./сут. По разным оценкам, сейчас добыча газового в России составляет 800-900 тыс. барр./сут.

Вице-премьер РФ Александр Новак прогнозирует, что в 2021 год добыча нефти и конденсата в России достигнет 522 млн т (10,44 млн барр./сут). Прогноз Николая Шульгинова, который сменил Новака на посту министра энергетики, более скромный — 517 миллионов тонн (10,34 млн барр./сут.).

Глава Министерства энергетики РФ ожидает, что в 2023-2024 годах добыча нефти и конденсата в стране достигнет 560 млн т/г. Некоторое снижение добычи возможно к 2035 году, но только в одном из сценариев развития нефтегазовой отрасли.

Добыча нефти в ближайшие годы значительно вырастет, но не превысит рекордный уровень 2019 года. Однако Россия сохранит свой статус одного из мировых лидеров по добыче нефти наряду с США и Саудовской Аравией.

ТРЕВОЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТ GLOBALDATA В Минэнерго уверены, что говорить о закате нефтяной эры еще рано

Поддержание добычи на высоком уровне зависит от ресурсной базы — количества и качества разведанных запасов углеводородов.

По информации, имеющейся в распоряжении компании GlobalData, количество новых месторождений углеводородов, которые были открыты в России в этом году, снизилось до минимального значения за последние пять лет. GlobalData является ведущий аналитический и консалтинговой компанией.

В первой половине 2021 года в России было открыто только шесть небольших месторождений, совокупные запасы которых оцениваются в 36 млн барр. Сейчас российские компании добывают такой объем нефти менее, чем за четыре дня. Незначительное количество открытых месторождений объясняется резким сокращением инвестиций в геологоразведку, которое произошло в прошлом году.

Анна Белова аналитик нефтегазовой отрасли в Global Data считает, что России необходимо планомерно расширять ресурсную базы, открывать больше месторождений углеводородов, чтобы остаться среди ведущих нефтегазодобывающих стран. В противном случае последствия для российской нефтегазовой отрасли будут крайне негативными, даже после окончания пандемии.

Последние полтора года стали тяжелым испытанием для стран-экспортеров нефти, но Россия смогла успешно преодолеть "шоковую терапию" на рынке энергоносителей — падение цен в следствие пандемии коронавируса.

"Страны-участницы ОПЕК+ смогли быстро договорится о сокращении добычи. Это привело к стабилизации цен на нефтяном рынке, а затем к подорожанию нефти на фоне восстановления экономики. Более того, восстановление спроса на газ было таким быстрым, что он подорожал до рекордного уровня", — сообщила Белова.

Аналитик GlobalData делает однозначный вывод: России соглашение ОПЕК+ выгодно.

Однако во время пандемии геологоразведочные работы были свернуты — сократились объемы разведочного бурения, и, как следствие, было открыто очень мало новых месторождений.

"За последнее десятилетие Россия только наращивала добычу, до рекордных показателей за постсоветский период, но одновременно с этим успешно осуществлялось воспроизводство ресурсной базы," — подчеркивает Белова.

До пандемии российские компании помимо расширения ресурсной базы в освоенных регионах открывались новые месторождения на шельфе и в удаленных регионах. Из-за коронавируса инвестиции геологоразведку были прекращены. Это привело к сокращению ресурсной базы — запасы новых месторождений значительно меньше, чем текущий уровень добычи — что ставит под угрозу планы по увеличению добычи, предусмотренные в сценариях развития российской нефтегазовой отрасли.