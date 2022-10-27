МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Республиканцы в палате представителей США начали расследование в отношении "возможного нецелевого использования" администрацией президента Джо Байдена стратегических резервов нефти страны для снижения цен на бензин, а также в отношении изучений Белым домом запрета на экспорт топлива, передает агентство Bloomberg. Байден заявил, что стратрезерв нефти в США опустошен почти наполовину

По данным агентства, члены Республиканской партии из комитета палаты представителей по надзору и реформам сообщили в письме, что проверяют использование руководством США стратегического резерва нефти на фоне исторического высвобождения 180 миллионов баррелей, которое началось весной. Республиканцы также заявили в письме министру энергетики США Дженнифер Грэнхолм, что требуют информации по возможному запрету на экспорт переработанных нефтепродуктов.

"Мы обеспокоены тем, что вскоре президент может ввести запрет на экспорт нефти и газа, что приведет к еще большему росту цен на газ, проблемам с цепочками поставок, потрясениям на мировом рынке и снижению энергетической безопасности США и наших союзников", — говорится в письме членов Республиканской партии.

В своем письме они запросили документы и записи внутренней коммуникации между чиновниками министерства энергетики, а также между сотрудниками Белого дома и сторонними группами, связанные с высвобождением нефти из стратегического резерва, а также возможным запретом на экспорт топлива. Байдену больше не на кого надеться: как теперь США пополнят запасы нефти

Ранее республиканцы из комитета по надзору и реформам уже высказывали обеспокоенность по поводу использования администрацией президента США стратегического резерва, утверждая, что министерство энергетики передало 900 тысяч баррелей нефти компании Unipec America Inc. — дочерней компании китайской Sinopec Corp. и получателю крупных инвестиций от частной инвестиционной компании BHR Partners, в которой сын Байдена, Хантер, был членом совета директоров. В связи с этим республиканцы в палате представителей США ранее запрашивали спецбрифинг министра энергетики страны для объяснения продажи нефти из стратегических резервов США Китаю.

Ранее министерство энергетики США выставило на продажу 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва. Продажа нефти с поставкой в декабре исчерпывает 180 миллионов баррелей, которые Байден еще весной распорядился направить на рынок из государственных запасов топлива. Байден также призвал ведомство подготовиться к дополнительным значительным продажам нефти из стратегического резерва этой зимой, если в этом возникнет необходимость.

Директивы последовали за решением ОПЕК+ сократить нефтедобычу на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на уговоры США этого не делать.

Политические оппоненты Байдена, включая экс-президента Дональда Трампа, обвиняют демократическую администрацию в использовании запасов нефти, предназначенных на случай стихийных бедствий или войн, для того, чтобы набрать дополнительные очки в преддверии ноябрьских выборов в конгресс.