МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Официально установленного потолка нет, но фактически самую большую пенсию в России получают космонавты и госслужащие, рассказал агентству "Прайм" руководитель проекта Pensopathology.ru Евгений Биезбардис.

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"Люди, которые занимаются экстремальными видами деятельности и приносят пользу человечеству, имеют право на повышенную пенсию и дополнительные выплаты после окончания трудовой деятельности. В частности, космонавтам и летчикам-испытателям платится государственная пенсия за выслугу лет. Они также могут получать не только государственную пенсию, но и страховую по старости. По данным Росстата, на 1 января 2016 года пенсия космонавта составляла 446 тысяч рублей. Более свежих данных Росстат по этой профессии не публикует", — говорит он.

Военные пенсионеры могут получать две пенсии. Первую – из федерального бюджета по линии силовых ведомств. Но если после выхода на пенсию по выслуге лет военный пойдет работать в должности, не относящейся к военной службе, — например, в частное охранное предприятие — то работодатель будет отчислять за него страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования в ПФР. И тогда при определенных условиях военный может получить вторую пенсию, поясняет Биезбардис.

Если говорить о страховой пенсии по старости, которую получает основная масса российских пенсионеров, то ее размер зависит от предельного количества пенсионных коэффициентов, накопленных за время работы.

"Эти коэффициенты начисляются на индивидуальный лицевой счет гражданина за каждый год работы. Их число напрямую связано с размером дохода гражданина, с которого начислялись страховые взносы на обязательное пенсионное страхование", — объясняет эксперт.

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"Страховую пенсию можно увеличить и за счет премиальных коэффициентов, возникающих при отсрочке выхода на пенсию. Если выйти на пенсию на 5 лет позже, прибавка составит 40%, а если на предельные 10 лет, то выплаты увеличатся в 2 раза. Дополнительные коэффициенты появляются и за социально значимую деятельность, например, уход за инвалидом", — говорит Биезбардис.

Надбавки также могут быть для тех пенсионеров, которые ухаживают за несовершеннолетними детьми или на иждивении которых есть студенты или пожилые люди и инвалиды. Доплаты получают те, кому больше 80-ти лет, жители Крайнего Севера и приравненных к нему территорий, инвалиды первой группы, сельские жители, ветераны, чернобыльцы, герои труда и бывшие узники фашизма. Это могут быть как постоянные доплаты, так и единовременные денежные выплаты.

"Кроме того, некоторые пенсионеры получают дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги – это герои СССР и РФ, герои труда, кавалеры орденов разной степени, лауреаты госпремий, чемпионы олимпийских игр. Такие выплаты составляют от 250% до 415% социальной пенсии", — заключил он.