МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ, Михаил Макаров. Первого октября отмечается Международный день пожилых людей. Второе его название- день добра и уважения. Правительство приурочило к нему увеличение пенсионных выплат и расширение льгот. О том, каким будет размер доплат, рассказал агентству "Прайм" адвокат, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев. Правительство не поддержало проект индексации пенсий работающим гражданам

Доплаты ко Дню пожилого человека проводятся на региональном уровне. Они различаются в зависимости от того, где проживает пенсионер. В одних городах всем могут выдать подарки, в других пожилые люди с определённого возраста получают доплату к пенсии. Выплаты производит ПФР.

"Вопрос о том, как поздравить пожилых людей с праздником, в каждом регионе решается самостоятельно. Например, могут предоставить единовременные выплаты пенсионерам с определённого возраста. Как правило, это люди старше 70 лет. Бывает, что пожилым людям выплачивают разные суммы. Например, всем по 5000 рублей, а пенсионерам старше 70 лет — 15 000. Бывают выплаты меньше — по 500 рублей. Всё зависит от благосостояния региона. Информацию о выплатах можно уточнить в местных органах соцзащиты", — говорит Гавришев.

Кроме того, с 1 октября оклады по воинским должностям и званиям военнослужащих будут увеличены на 3,7%. Соответствующее постановление правительства было выпущено в мае. Военные пенсии с октября также вырастут.

"Можно получать надбавки в натуральном виде или деньгами. Если человек отказывается от услуги, то ему добавят ее к пенсии в денежном эквиваленте". — сообщил Гавришев.

Если пожилой человек хочет изменить способ получения услуг, нужно подать соответствующее заявление. Это можно сделать до 1 октября.

Заявление необходимо подать в Пенсионный фонд, МФЦ или направить через личный кабинет на сайте ПФР, либо через портал госуслуг.

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