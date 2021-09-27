Юрист Гавришев: пенсионерам с 1 октября увеличат выплаты и расширят льготы
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ, Михаил Макаров. Первого октября отмечается Международный день пожилых людей. Второе его название- день добра и уважения. Правительство приурочило к нему увеличение пенсионных выплат и расширение льгот. О том, каким будет размер доплат, рассказал агентству "Прайм" адвокат, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.
Доплаты ко Дню пожилого человека проводятся на региональном уровне. Они различаются в зависимости от того, где проживает пенсионер. В одних городах всем могут выдать подарки, в других пожилые люди с определённого возраста получают доплату к пенсии. Выплаты производит ПФР.
"Вопрос о том, как поздравить пожилых людей с праздником, в каждом регионе решается самостоятельно. Например, могут предоставить единовременные выплаты пенсионерам с определённого возраста. Как правило, это люди старше 70 лет. Бывает, что пожилым людям выплачивают разные суммы. Например, всем по 5000 рублей, а пенсионерам старше 70 лет — 15 000. Бывают выплаты меньше — по 500 рублей. Всё зависит от благосостояния региона. Информацию о выплатах можно уточнить в местных органах соцзащиты", — говорит Гавришев.
Кроме того, с 1 октября оклады по воинским должностям и званиям военнослужащих будут увеличены на 3,7%. Соответствующее постановление правительства было выпущено в мае. Военные пенсии с октября также вырастут.
"Можно получать надбавки в натуральном виде или деньгами. Если человек отказывается от услуги, то ему добавят ее к пенсии в денежном эквиваленте". — сообщил Гавришев.
Если пожилой человек хочет изменить способ получения услуг, нужно подать соответствующее заявление. Это можно сделать до 1 октября.
Заявление необходимо подать в Пенсионный фонд, МФЦ или направить через личный кабинет на сайте ПФР, либо через портал госуслуг.
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