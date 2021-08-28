МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Все льготы и доплаты пенсионерам старше 70 лет можно разделить на федеральные и региональные. Федеральные положены всем пенсионерам вне зависимости от места проживания, а набор региональных может варьироваться в зависимости от состояния местного бюджета, рассказала агентству “Прайм” профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. Парламентарии хотят повысить выплаты пенсионерам, работающим на селе

“Неработающие пенсионеры старше 70 лет имеют право на 50% скидку на оплату взносов на капитальный ремонт при условии, что квартира находится в их собственности, и отсутствовала задолженность на эти цели в прошлом. А при достижении восьмидесятилетнего возраста одинокие пенсионеры полностью освобождаются от уплаты взносов на капремонт", — отмечает она. Как накопить на пенсию, равную вашей зарплате

Кроме этого, после 70 лет человек может получить от государства субсидию, которая отчасти компенсирует стоимость коммунальных услуг. Для этого человек должен тратить на оплату ЖКУ не менее 22% ежемесячного дохода. Для получения льготы пенсионер должен лично обратиться в МФЦ или ПФР, либо направить заявление через сайт Госуслуг.

Региональные меры поддержки зависят от финансирования этой статьи расходов в местных бюджетах. Они могут предполагать, к примеру, льготы на вывоз мусора, медицинскую поддержку, бесплатные (или со скидкой) лекарства, скидки в продуктовых магазинах и т.п.

Прочие льготы и компенсации, которых много, распространяются на все возрастные категории пенсионеров. Это, в частности, льготы при уплате НДФЛ, а также при уплате госпошлины при подаче иска по пенсионным вопросам на сумму не более 1 млн руб. "Пенсионер принес брокеру всю свою пенсию". Для кого придумывает тест ЦБ?

Пенсионеры освобождаются от налога на имущество (дом жилого назначения, квартира или комната, автомобильное место, гараж, хозяйственная постройка до 50 кв. метров), но не более чем по одному объекту каждого вида, не используемого в предпринимательской деятельности. При этом кадастровая стоимость объекта должна быть меньше 300 млн рублей. Помимо этого, при начислении налога на каждый объект имущества, принадлежащего пенсионеру, в качестве базы берется не фактическая площадь объекта, а уменьшенная (так, в отношении дома из общей площади вычитается 50 кв. метров, а квартиры — 20 кв. метров).

“На региональном уровне пенсионерам положены льготы при уплате налога на землю, которая находится в собственности пенсионера, пожизненном владении или пользовании (например, освобождение от уплаты налога по одному участку, площадью, не превышающей 6 соток, если площадь выше, то налог будет взиматься с разницы между кадастровой стоимостью 6 соток и фактическим размером участка)", — говорит эксперт. "Переделать на ходу": что будет с пенсионными накоплениями россиян

“В ряде регионов существуют льготы или полное освобождение от уплаты налога на транспортные средства. В отдельных регионах можно получить компенсацию от властей на затраты на газификацию имеющейся в собственности жилой недвижимости”, — сказала Финогенова.

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