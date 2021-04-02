МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. При выборе валюты своих долгосрочных сбережений россиянам довольно сложно сделать выбор в пользу рубля против доллара. В течение последних 30 лет курс рубля по отношению к доллару снижается. И хотя темпы этого снижения постоянно замедляются, на графиках мы видим сохранение устойчивого нисходящего тренда. Об этом агентству "Прайм" рассказал директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.

На основании этого, казалось бы, выбор в пользу доллара и евро предопределен. То есть классическое правило о том, что деньги следует хранить в той валюте, в которой вы получаете доход или в той, в которой несете основные траты, нашим соотечественникам мешает принять их собственный жизненный опыт.

"Однако, если обратить более пристальное внимание на графики, например, за последние семь лет, можно увидеть, что между короткими пиковыми взлетами котировок доллара к рублю наблюдаются довольно длительные — продолжительностью в полтора-два года, периоды, в ходе которых рубль отыгрывает потери", — указывает финансист. Причем укрепление на протяжении этих периодов может составлять до 30-40%.

Эксперт рассказал, когда нужно срочно менять доллары на рубли

И это даже при сделках по биржевому курсу, без учета того, что подавляющее большинство россиян до сих пор покупает и продает валюту через обменные пункты и кассы банков. То есть, покупка происходит дороже биржевого курса, а продажа — дешевле.

"Таким образом, выбор доллара и евро в качестве валюты сбережений оправдан только применительно к очень долгосрочным вложениям, либо к тем накоплениям, которые делаются с целью покупок, совершаемых в валюте (например, отдыха за рубежом), либо тех, цены которых изначально номинированы в валюте (скажем, автомобиля иностранного производства)", — отмечает аналитик.

Как правило, финансовые консультанты рекомендуют хранить в валюте от трети до половины сбережений. При этом, по словам эксперта, эти средства лучше не хранить, а инвестировать. Сейчас россиянам доступен широкий выбор валютных активов, в том числе и низкорисковых, в частности, евробондов крупных российских компаний, процентная ставка по которым выше, чем в банке.

"Но даже ту часть сбережений, которая номинирована в валюте, в определенные моменты имеет смысл перевести в рубли — например, в моменты пикового падения курса рубля. Как только паника утихает, есть смысл выйти из доллара в рубли, зафиксировав прибыль от избыточного роста доллара", — заключает Зюриков.