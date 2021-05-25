МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Последние несколько лет российский фондовый рынок переживает настоящий ренессанс с точки зрения притока средств розничных инвесторов, причём как состоятельных, так и начинающих с небольшой суммы – например, 100 тыс. рублей. Активы физлиц в прошлом году выросли на 2 трлн рублей, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

"Для долгосрочного инвестора основой портфеля являются акции, как российские (одни из самых дешёвых в мире и доходных с точки зрения дивидендов), так и иностранные (инструмент инвестирования в валюте). Облигации являются более консервативным инструментом и обычно имеют доходность на 2-3% выше депозитов. Смешивая в разных пропорциях акции и облигации, можно контролировать риск (волатильность) собственного портфеля", — пояснил эксперт.

Финансист объяснил, как заработать миллионы на "волшебном проценте" При долгосрочном инвестировании он советует приобретать акции быстрорастущих компаний, которые будут доминировать в ближайшем будущем. Уже сейчас понятно, что это компании онлайн-торговли, интернет, полупроводники и тд. Среди российских компаний тоже можно найти таковые.

"В ближайшей перспективе интересными выглядят сырьевые компании, которые выросли и ещё подрастут на фоне сырьевого мини-цикла. После любого кризиса начинается восстановительной рост, который приводит к взлёту цен на сырье и котировок данных компаний", — считает Русецкий.

В настоящий момент мы входим в летний сезон, когда рынок обычно находится в "боковом" движении, но именно летом происходят основные выплаты по дивидендам: акции компаний подрастают в цене ближе к дивидендной дате и достигают пика за пару дней до этого момента – можно использовать данную стратегию для тех, кто хочет поспекулировать на коротких дистанциях.

Однако нужно понимать, что в целом на фондовом рынке более длинные горизонты инвестирования (обычно от 1 года), а в акциях и того дольше, подчеркивает эксперт.

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По мнению аналитика, начинающим инвесторам стоит придерживаться стратегии диверсификации портфеля, что позволит избежать ошибок в выборе отдельных позиций.

"Если у вас небольшая сумма инвестирования, то можно обратить внимание на биржевые и открытые паевые фонды, где вы владеете теми же самыми активами (акции, облигации, сырье — в зависимости от типа ПИФа), только не напрямую, а через "общий котёл". В данном случае порог входа доступен любому инвестору", — заключил Русецкий.