МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Чем сложнее и современнее телефонный аппарат, тем больше возможностей отследить пользователя и начать прослушивание его разговоров. Есть несколько способов, позволяющих превратить мобильный телефон в устройство прослушки. Об этом рассказала агентству "Прайм" специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.

Так, по ее словам, возможна установка в телефон "жучка" – специального устройства. При начале разговора "жучок" будет передавать информацию на микрофон того, кто его установил. При таком способе возможна прослушка разговоров онлайн, а "жучок" еще и даст информацию о местоположении абонента. Также использоваться может специальная программа, например, Reptilicus.

"Если телефон с установленным софтом передать другому человеку, то появляется возможность слушать все его телефонные переговоры и записывать их. Возможна установка временного интервала, когда запись разговора будет проводиться автоматически в один и тот же промежуток времени или в конкретные даты", — указывает эксперт.

Эксперт научил, как убрать прослушку и сбор данных на смартфоне прослушка телефона может быть установлена, если разместить в аппарате программу для записи звуковых колебаний гироскопа (он дает информацию о местоположении телефона). Гироскоп может дать возможность распознавания речи сразу нескольких человек одновременно, а программа автоматически записывает разговоры вне зависимости от их длительности.

Учитывая, насколько современный смартфон начинен разными датчиками (камеры, датчик освещенности, акселерометр, гироскоп, софт для определения местоположения и т.д.), использоваться для прослушки могут разные инструменты.

"Технологии не стоят на месте, и наряду с новейшими разработками производителей совершенствуются методы слежки, прослушивания и других инструментов, которыми могут пользоваться как правоохранительные органы, так и преступники", — заключила Ильичева.