МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Еще несколько лет назад домушники обращали внимание на заполненность почтовых ящиков. Однако сейчас с увеличением объема бумажного спама, который кидают в ящики это уже не показатель. Сейчас сигналом для воров могут служить рекламные флаеры, долго висящие на ручке или на самой двери, рассказывает агентству "Прайм" управляющий директор компании "Метриум" Надежда Коркка.

"В домах, где не предусмотрены помещения для консьержа (к ним относятся панельные дома, построенные 25 и более лет назад), применяется другой вариант – метки на почтовом ящике в виде разных стикеров и надписей", — отметила эксперт.

Россиянам объяснили, какие квартиры воры обходят стороной

По словам Коркки, не чужды представителям криминалитета и современные технологии. Так, по публикациям в социальных сетях они спокойно могут отследить, когда и куда уехали хозяева жилья.

Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и старые способы. Например, за интересующей квартирой можно установить наблюдение, чтобы понять, когда хозяева уходят на работу, уезжают за город или в отпуск.

"Однако в этом случае воров можно обмануть, настроив работу систем "умного дома" таким образом, чтобы с определенной периодичностью в доме включался свет, опускались и поднимались жалюзи и рольставни. Это может сбить их с толка и заставить отказаться от своих замыслов", — советует специалист.

Преступники нередко обращают внимание на квартиры в новостройках.

"Во-первых, зачастую там еще нет консьержей. Во-вторых, в этих кварталах пока не налажена работа полиции. В-третьих, в таких домах можно выдать себя за подсобного рабочего или мастера-ремонтника, что позволит собрать нужную информацию", — заключила Коркка.