МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Сэкономить время на лечении можно, но за это в большинстве случаев придется заплатить, сходив в платную клинику. Если же вы не хотите тратить деньги на платных врачей, есть вариант записаться на диспансеризацию, рассказала агентству "Прайм" руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.

"Начать можно с диспансеризации, которую граждане Российской Федерации получают бесплатно по ОМС. Один раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно, ежегодно в возрасте 40 лет и старше. Некоторые категории граждан имеют право проходить диспансеризацию ежегодно независимо от возраста", — отметила врач.

Врач рассказал, какие лекарства опасно принимать без назначения диспансеризация экономит и время, и деньги, поскольку с помощью такой проверки можно выявить болезнь на ранней стадии, когда лечить ее быстрее и дешевле.

"Те, кто привык обращаться в частные поликлиники, могут попросить у врача, который назначает анализы, оставить только самые необходимые. В ряде случаев платному врачу можно принести результаты анализов, сданные заранее в коммерческой лаборатории – тот же анализ крови или УЗИ ", — отмечает Ткаченко.

Также иногда можно отказаться от дорогостоящих услуг (КТ, МРТ, сложные УЗИ), если результаты обследования не повлияют на тактику лечения.

"Так, например, при посещении гинеколога часто можно получить внушительный список микроорганизмов, на которые нужно "провериться". Однако не все из них являются опасными инфекциями. Часть из них является нормальной флорой, часть вызывает недомогания, но при этом они видны в банальном мазке или посеве на флору, такого сложного и дорогого метода как ПЦР для их выявления не нужно", — отметила врач.

При жалобах пациента на боли в спине некоторые врачи сразу назначают МРТ, но это не всегда обязательно. Дело в том, что в большинстве случаев боли в спине связаны с избыточным напряжением мышц. Выполнять МРТ же необходимо при наличии специфических симптомов, так называемых "красных флагов", например, снижение чувствительности в конечности.

Повсеместно в частных клиниках врачами назначается физиотерапия при болях в спине. Однако этот метод лечения не имеет доказанной эффективности и не рекомендован как отечественными, так и западными экспертами.

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Еще один способ экономии — медицинский туризм. Он основан на том, что платные медицинские услуги в регионах дешевле, чем в крупных городах. Этот способ экономии на лечении распространен среди людей, которые работают в столицах, но приехали из регионов.

Врач также отметила, что люди, склонные экономить на здоровье, нередко пренебрегают категорией неэкстренного лечения и превентивной медицины, и обращаются в момент, когда болезнь уже возникла. "В итоге заболевания из категории неэкстренных становятся экстренными, требуют медицинской помощи и оказываются более дорогостоящими в лечении. Превентивная медицина зачастую дешевле экстренной медицинской помощи в случае, когда заболевание уже прогрессирует", — заключила Ткаченко