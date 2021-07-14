МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Если вы получили внезапно крупный денежный выигрыш, не стоит торопиться тратить его на даже на большие покупки. Ведь нередко потребительские товары со временем теряют свою стоимость, рассказал агентству "Прайм" директор по инвестициям УК "Открытие" Виталий Исаков.

По мнению эксперта, стоит, в первую очередь, погасить все имеющие долги (кредиты) с высокой процентной ставкой. Это кредитные карты, потребительские кредиты, большинство автокредитов, ипотека под высокую ставку, если вы по какой-то причине до сих пор ее не рефинансировали.

"С рациональной точки зрения, с учетом того, что проценты по ипотеке можно предъявить к налоговому вычету, можно рассчитывать на получение доходности на капитал выше ставки по такой ипотеке", — подчеркивает специалист.

Эксперт посоветовал, какую недвижимость выгоднее всего покупать сейчас

Остальные 70% выигрыша инвестиционный стратег рекомендует использовать в качестве капитала, который позволит жить на доходы от него.

"По умеренно консервативному диверсифицированному портфелю можно рассчитывать на долгосрочную доходность на уровне выше инфляции на 2-4%. Рост капитала на уровне инфляции позволяет не сокращать текущее потребление в реальном выражении, а доходы сверх этого уровня можно тратить на жизнь. Такой портфель должен непременно включать в себя консервативную часть: вложения в рынок облигаций, депозиты. В ограниченной доле можно выбрать и более рискованные инструменты с качественным управлением (если вы сами не являетесь инвестиционным профессионалом), но без существенного роста риска потерять вложенные деньги. Речь идет о вложениях в рынки акций, российский и международные, приносящую доход недвижимость, золото и иные альтернативные инвестиции. Как правило, с этим может помочь банк с хорошим Private Banking", — резюмирует Исаков.

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