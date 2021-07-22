МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Согласно трудовому законодательству, на отпуск имеет право каждый работающий по трудовому договору. Однако отозвать работника из отпуска можно по ряду причин, которые носят вынужденный характер. Прежде всего, это болезнь замещающего сотрудника, поломка технологического оборудования, внезапная проверка налоговой и другие исключительные причины. Отзыв возможен лишь с согласия работника, рассказала агентству "Прайм" старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета "Синергия" Наталья Пшеничникова.
"Неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год", — указала юрист.