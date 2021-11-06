МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Кофе лучше всего хранится в виде зерна, при этом емкость, в которой содержится продукт, должна быть герметична, чтобы не допустить окисления зерен напитка и их порчи. При правильном хранении кофе на долгое время сохранит насыщенный вкус, рассказал агентству "Прайм" основатель Российской ассоциации бариста Николай Стрельников. В Минсельхозе допустили рост цен на молочную продукцию

Основная проблема при хранении кофе — попадание кислорода в емкость с напитком. Кислород вступает в реакцию с зернами и портит их качество.

"Хранить кофе лучше всего, вне всякого сомнения, в зерне, а основной враг зерна — кислород. Он вступает в реакцию с эфирными маслами, содержащимися в зерне, окисляя их. Это приводит к ухудшению качества напитка", — сказал эксперт.

В результате вкус кофе становится менее ярким, менее насыщенным. Снижается сладость продукта, возникают "ореховые" или даже "земляные" вкусовые оттенки. Когда мы измельчаем кофе, площадь поверхности контактирующих с воздухом частиц увеличивается в сотни раз, и качество, соответственно, "ухудшается гораздо быстрее".

Второе, что важно, это место хранения. "Подойдет хорошо закрытая пачка или плотно закупоренная стеклянная банка, если вы пересыпаете зерна", — отмечает специалист.

"Кроме того, емкость с кофе должна находиться в темном прохладном месте, где нет посторонних ярких запахов. Обычная полка кухонного шкафа подойдет, если выполняются соответствующие требования", — уточняет эксперт. Цены на кофе ждут рекордный рост

Хранить продукт в холодильнике он не рекомендует, но отмечает, что замораживать кофе можно.

"При минус 18 кофе в подходящей упаковке, достаточно надежной, чтобы он не намок, может хорошо сохранить свои свойства. Но надо учесть, что размораживать его быстро не следует. Это тоже приведет к ухудшению качества зерна. Более того, если вы достали замороженный кофе, отсыпали некоторую часть, а остальное вернули в морозилку, то это тоже не очень хорошо для качества продукта", — говорит Стрельников.

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