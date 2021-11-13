МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Консервирование — это ряд технологических и технических операций, направленных на угнетение жизнедеятельности патогенной микрофлоры для увеличения срока хранения. При неправильном консервировании риск получения недоброкачественного продукта и, соответственно, отравлений увеличивается. Об этом рассказывает агентству "Прайм" начальник департамента исследований Роскачества Лилия Котельникова. На сложных щах. Что стоит за резким ростом цен на овощи

Например, при плохой промывке овощей и попадании земли в банку, бактерии клостридий могут попасть в организм человека, а их продукты жизнедеятельности оказывают на него токсическое действие.

"Во время консервирования важно соблюдать рецептуру и добавлять нужное количество соли, сахара, кислот, которые составляют консервирующий эффект вкупе и угнетают жизнедеятельность микроорганизмов", — указывает она.

Необходимо также следить за температурой (при наличии термообработки) и временем обработки, а также тщательно подбирать овощи для консервирования, чтобы избежать брожения и развития плесени в готовом продукте. Овощи не должны быть поврежденными или гнилыми, говорит специалист.

Тара и крышки должны быть неповрежденными, чтобы обеспечивать "герметичную укупорку". Перед использованием Котельникова советует тщательно обработать их паром или кипятком. Также важно следить за качеством закаточного шва — он должен быть герметичным, чтобы исключить попадание воздуха и микроорганизмов внутрь банки. Юрист напомнил россиянам о штрафах за хранение закаток в подвале дома

По ее словам, большое значение имеют и условия хранения. Важно, чтобы температура была не высокой — оптимально 2-6°С, а влажность не должна превышать 75%, чтобы исключить коррозию металлических крышек или банок. Конечно, доступ солнечного света к консервированной продукции, особенно в прозрачной таре, должен быть ограничен.

"В промышленных условиях производства риск неправильного консервирования меньше. Там происходит тщательный входной контроль используемого сырья, тары. А технологические операции производятся в строгом соответствии с технологией и рецептурой. Закатка продукта производится автоматически, и риск дефектного шва минимален", — заключает специалист.