МОСКВА, 21 мар – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. С начала года в России было принято порядка пятидесяти изменений в налоговый кодекс, и в СМИ активно обсуждаются возможные нововведения — налог на старательскую деятельность, в пользу безработных и другие. Определенности с ними пока нет, не исключено, что многие сообщения появляются ради хайпа и вряд ли имеют под собой реальную подоплеку. Вместе с тем, по данным опросов, большинство россиян морально готовы к дополнительным сборам, если эти деньги направят на общественно важные программы. Перечислены основные налоговые вычеты для россиян в 2021 году

К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ НАЛОГАМ МОРАЛЬНО ГОТОВЫ

Государство стабильно проводит изменения в налоговой сфере, и этот год не стал исключением. "С января было принято почти пятьдесят изменений в налоговый кодекс, самыми важными из которых являются повышение НДФЛ до 15% для доходов свыше 5 млн рублей в год и увеличение НДПИ в 3,5 раза (налога на добычу полезных ископаемых, что актуально для производителей соли, удобрений для АПК и т.д.)", — указывает первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Кроме того, отменили ЕНВД – единый налог на вмененный доход, который был, по сути, временным налогом. На нем работало много ИП и малых предприятий, которые в этом году переходят на упрощенную систему налогообложения (УСН), патент или остаются на общей системе налогообложения.

Изменен порядок налогообложения депозитов: доходы по вкладам в банках будут облагаться налогом на доходы физических лиц. НДФЛ надо будет заплатить с процентного дохода по вкладам, выплаченного за год, за минусом необлагаемого процентного дохода. Он зависит от ключевой ставки Банка России на начало года, умноженной на 1 млн руб.

При этом социологи указывают, что россияне не против платить дополнительные налоги. Согласно данным недавнего опроса ВШЭ, на это согласны 60% респондентов. Но с одной̆ оговоркой̆: если дополнительные деньги пойдут на реализацию конкретных программ, направленных на решение общественных проблем, рассказывает заслуженный юрист России Иван Соловьев.

"И если к повышению уровня налогообложения морально готовы более половины населения страны, то, что уж говорить о тех, с кого и взять и для кого постараться не зазорно", — отмечает он.

Здесь имеются в виду упомянутые выше инициативы по введению налога на старательскую деятельность (чтобы граждане могли законно заниматься добычей̆ драгметаллов и камней̆ непромышленным способом), в пользу безработных (Минтруд прогнозирует их рост до 5-6 млн). Ни одна из них пока всерьез не обсуждается, но сами по себе идеи могут показаться интересными.

В ПОЛЬЗУ БЕЗРАБОТНЫХ

Идея налога в пользу безработных заключается во внедрении страховых принципов защиты от безработицы. "На деле это просто дополнительный сбор в пользу безработных с каждого работающего", — поясняет Соловьев. – Аккумулироваться деньги будут у государства, а затем через фонд соцстраха перераспределяться на тех, кто потерял работу". "Жучки" в трубке. Кто будет следить за нашими беседами по телефону

По словам юриста, такая практика уже была в России в начале девяностых — тогда налогоплательщики отчисляли 1,5 % от фонда зарплаты на нужды безработных. Однако впоследствии она была отменена и раскритикована как неэффективная система перераспределения, приводящая к нецелевому расходованию госсредств и невозможности помочь всем безработным. За новый̆ сбор выступает Федерация независимых профсоюзов России, говоря о том, что его ставка могла бы быть на уровне 0,5-1%.

ЦИФРОВОЙ НАЛОГ

Речь идет об обложении прибыли глобальных интернет-компаний (Facebook, YouTube), которые пользуются данными россиян для формирования своих рекламных кампаний.

По словам эксперта, единое налогообложение цифровых компаний на уровне ОЭСР – основной̆ площадки по поиску консолидированного решения — пытаются согласовать уже давно. До сих пор нет единого мнения, что должно стать объектом налогообложения: выручка или прибыль, вводить ли временный̆ цифровой̆ налог односторонне или согласованно с другими странами. И, конечно, облагать ли им наши цифровые компании.

"Как он может отразиться на конечных потребителях услуг цифровых компаний, в целом спрогнозировать можно, — продолжает юрист. — Это возможное удорожание рекламы, комиссии при покупках товаров и данных, платных подписок. Может измениться и размер гонораров различных блогеров и производителей̆ интернет-контента". Но это только в том случае, если государство и цифровые гиганты не придут к консенсусу, что "очень даже не исключено".

НАЛОГ НА СТАРАТЕЛЕЙ

Инициатива о введении налога на старательскую деятельность направлена на упорядочение и легализацию деятельности по добыче драгоценных металлов и камней физлицами. Сегодня это вправе делать только юрлица, которые приобрели лицензию на аукционах. Разработчикам предстоит четко прописать и понятийный̆ аппарат, в первую очередь, дать определение самой̆ старательской̆ деятельности.

"Новые нормы позволят жителям дальневосточных и арктических регионов выбирать участки земли и абсолютно легально заниматься добычей̆ драгоценных металлов непромышленным способом", — утверждает Соловьев. Такие граждане должны будут зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей̆, что позволит им на специальном электронном сервисе по своему усмотрению выбрать участок для старательской̆ деятельности.

КРИПОТОВАЛЮТЫ

В феврале Госдума одобрила в первом чтении законопроект, один из пунктов которого предусматривает признание цифровой валюты имуществом. Это устранит неопределенность при налогообложении доходов от операций с цифровой валютой: они будут облагаться налогом на прибыль организаций или налогом на доходы физических лиц. Также держатели цифровой валюты могут информировать налоговые органы о ее наличии.

По словам члена Палаты налоговых консультантов Спартака Ермолаева, согласно законопроекту, доходы от операций с цифровой валютой должны будут включаться физлицами в налоговую базу по НДФЛ. При этом налогоплательщик обязан представлять отчеты об операциях с цифровой валютой и о ее остатках.

"Эти сведения будут представляться налоговикам, если за календарный год сумма поступлений/списаний цифровой валюты превысит 600 тысяч рублей", — отметил эксперт. Доход от операций с криптовалютой подпадает под налогообложение и у организаций. При расчете налога на прибыль для юрлица такие доходы учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль в общем порядке (гл. 25 НК РФ). Особый порядок налогообложения доходов, полученных при совершении операций с криптовалютой, действующими нормами не предусмотрен.

ФИЗКУЛЬТУРА И ФИТНЕС

Обсуждается и появление новых налоговых вычетов, и изменение правил расчета уже действующих налогов. Так, в этом году в России появится налоговый вычет за занятия спортом. Минфин подготовил поправки в налоговый кодекс о предоставлении гражданам социального налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги. Вычет будет предоставляться в сумме, уплаченной налогоплательщиком за "оказанные ему организациями физкультурно-оздоровительные услуги" в размере не более 120 тысяч рублей, объясняет Ермолаев.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

Юристы отмечают, что с января для физлиц изменился порядок предоставления льгот по имущественным налогам — речь идет о льготах по налогу на имущество, транспортному и земельному налогу. По новым правилам налоговая льгота будет предоставляться, начиная с момента возникновения права на льготу, а не с налогового периода, в котором плательщик направит налоговикам соответствующее заявление. Расширяется и перечень физлиц, которым такие льготы предоставляются в беззаявительном порядке. Теперь он включает в себя ветеранов боевых действий, сведения о которых размещены в Единой государственной информационной системе социального обеспечения, говорит Ермолаев.

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

Порядок расчета транспортного налога с нового года также изменился. По новым правилам налог на уничтоженный транспорт перестанет начисляться уже с первого числа месяца, в котором произошла "гибель транспортного средства". Для прекращения начисления налога надо направить в налоговый орган заявление, приложив документы, подтверждающие этот факт. При этом с 1 июля для физлиц исключат возможность перерасчета транспортного налога в сторону его увеличения. В этих целях в ст. 52 Налогового кодекса вносится уточнение, "согласно которому перерасчет можно будет проводить только в случаях если он не влечет увеличение ранее уплаченной суммы этого налога независимо от оснований перерасчета", — конкретизирует Ермолаев.

ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ ЭКЗОТИКИ?

Доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента СПбГУ Наталья Покровская не ожидает появления совсем уж новых экзотических налогов — на роботов, майнинг, хайп или тому подобное. Как "борьба за госдолг" отразится на банковских вкладах россиян

Вместе с тем, многие новые явления и активно развивающиеся процессы будут облагаться налогами, причем вполне традиционными — налогом на доходы физических лиц, на прибыль бизнеса, на потребление, на имущество и так далее.

"При этом вовлеченность новой деятельности в налогообложение, контроль за доходами со стороны налоговой службы в ближайшее время усилятся благодаря бурному развитию цифровизации", — заключила эксперт.