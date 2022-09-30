МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. В пятницу в Кремле состоялась церемония подписания договоров о вступлении Донецкой и Луганской Народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Президент страны Владимир Путин обратился собравшимся. О ключевых заявлениях главы государства по вопросам экономики — в материале агентства "Прайм".
Западу не нужна Россия, но она нужна нам, заявил он в начале своего выступления в Кремле по итогам проведенных в ДНР, ЛНР, херсонской и Запорожской областях референдумов.
"Им вообще не нужна Россия, она нужна нам", — сказал Путин во время выступления.
"Уважаемые друзья, сегодня мы боремся за справедливый и свободный путь, прежде всего, для нас самих, для России. За то, чтобы диктат, деспотизм навсегда остались в прошлом. Убежден, страны и народы понимают, что политика, построенная на исключительности кого бы то ни было, на подавлении других культур и народов, по сути своей преступна. Что мы должны перевернуть эту позорную страницу. Начавшийся слом западной гегемонии необратим. И вновь повторю, как прежде, уже не будет", — сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.
О ВЗГЛЯДЕ ЗАПАДА НА РОССИЮ
Запад хочет видеть Россию колонией, несвободным обществом, отметил президент.
"Они желают нам не свободы, а хотят видеть нас колонией. Хотят не равноправного сотрудничества, а грабежа. Хотят видеть нас не свободным обществом, а толпой бездушных рабов", — пояснил он.
"Подчеркну, что одна из причин многовековой русофобии, нескрываемой злобы этих западных элит в отношении России как раз и состоит в том, что мы не дали себя обобрать в период колониальных захватов, заставили европейцев вести торговлю в взаимной выгоде, этого удалось достичь, создав в России сильное централизованное государство, которое развивалось, укреплялось на великих нравственных ценностях – православия, ислама, иудаизма и буддизма, на открытой для всех русской культуре и русском слове", — сказал Путин.
О МИРОВОМ ЭНЕРГОКРИЗИСЕ
"Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям. Невероятно, но факт. Организовав взрывы на международных газовых магистралях "Северного потока", которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры", — заявил глава государства.
ПРО ХЛЕБ
Хлеб с Украины идет в Европу, лишь 5% — в беднейшие страны, это прямое надувательство и обман, отметил Путин.
"Вот вывозят сейчас хлеб с Украины… под предлогом обеспечения продовольственной безопасности беднейших стран мира. Куда он идет? Да все идет в те же европейские страны, там 5% только ушло в беднейшие страны мира. Опять очередное надувательство и прямой обман", — сказал он.
"Людей нельзя накормить напечатанными долларами и евро, накормить этими бумажками нельзя, а виртуальной надутой капитализацией западных социальных сетей невозможно обогреть жилище… Бумажками никого не накормишь, продовольствие нужно. Этими надутыми капитализациями тоже никого не обогреешь, энергоносители нужны", — добавил он.
ПРО САНКЦИОННЫЙ БЛИЦКРИГ
США думали, что санкционным блицкригом в отношении РФ им удастся "построить" весь мир, но страны Запада уже давно выдают желаемое за действительное.
"Так, затевая санкционный блицкриг против России, они полагали, что смогут в очередной раз по своей команде "построить" весь мир, но, как оказалось, столь радужная перспектива возбуждает далеко не всех. Разве что законченных политических мазохистов и поклонников нетрадиционных форм международных отношений", — сказал Путин.
"Есть все основания полагать, что западные элиты не собираются искать конструктивные выходы из мирового продовольственного, энергетического кризиса, который возник по их вине. Именно по их вине в результате их многолетней политики, еще задолго до нашей специальной военной операции на Украине и в Донбассе", — подчеркнул президент.
https://1prime.ru/state_regulation/20220930/838317226.html