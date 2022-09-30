МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. В пятницу в Кремле состоялась церемония подписания договоров о вступлении Донецкой и Луганской Народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Президент страны Владимир Путин обратился собравшимся. О ключевых заявлениях главы государства по вопросам экономики — в материале агентства "Прайм".

Западу не нужна Россия, но она нужна нам, заявил он в начале своего выступления в Кремле по итогам проведенных в ДНР, ЛНР, херсонской и Запорожской областях референдумов. Путин подписал договоры о присоединении новых регионов к России

"Им вообще не нужна Россия, она нужна нам", — сказал Путин во время выступления.

"Уважаемые друзья, сегодня мы боремся за справедливый и свободный путь, прежде всего, для нас самих, для России. За то, чтобы диктат, деспотизм навсегда остались в прошлом. Убежден, страны и народы понимают, что политика, построенная на исключительности кого бы то ни было, на подавлении других культур и народов, по сути своей преступна. Что мы должны перевернуть эту позорную страницу. Начавшийся слом западной гегемонии необратим. И вновь повторю, как прежде, уже не будет", — сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.

О ВЗГЛЯДЕ ЗАПАДА НА РОССИЮ

Запад хочет видеть Россию колонией, несвободным обществом, отметил президент.

"Они желают нам не свободы, а хотят видеть нас колонией. Хотят не равноправного сотрудничества, а грабежа. Хотят видеть нас не свободным обществом, а толпой бездушных рабов", — пояснил он.

"Подчеркну, что одна из причин многовековой русофобии, нескрываемой злобы этих западных элит в отношении России как раз и состоит в том, что мы не дали себя обобрать в период колониальных захватов, заставили европейцев вести торговлю в взаимной выгоде, этого удалось достичь, создав в России сильное централизованное государство, которое развивалось, укреплялось на великих нравственных ценностях – православия, ислама, иудаизма и буддизма, на открытой для всех русской культуре и русском слове", — сказал Путин.

О МИРОВОМ ЭНЕРГОКРИЗИСЕ

"Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям. Невероятно, но факт. Организовав взрывы на международных газовых магистралях "Северного потока", которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры", — заявил глава государства.

ПРО ХЛЕБ

Хлеб с Украины идет в Европу, лишь 5% — в беднейшие страны, это прямое надувательство и обман, отметил Путин.

"Вот вывозят сейчас хлеб с Украины… под предлогом обеспечения продовольственной безопасности беднейших стран мира. Куда он идет? Да все идет в те же европейские страны, там 5% только ушло в беднейшие страны мира. Опять очередное надувательство и прямой обман", — сказал он.

"Людей нельзя накормить напечатанными долларами и евро, накормить этими бумажками нельзя, а виртуальной надутой капитализацией западных социальных сетей невозможно обогреть жилище… Бумажками никого не накормишь, продовольствие нужно. Этими надутыми капитализациями тоже никого не обогреешь, энергоносители нужны", — добавил он.

ПРО САНКЦИОННЫЙ БЛИЦКРИГ

США думали, что санкционным блицкригом в отношении РФ им удастся "построить" весь мир, но страны Запада уже давно выдают желаемое за действительное. Путин считает, что практика санкций США против партнеров будет расширяться

"Так, затевая санкционный блицкриг против России, они полагали, что смогут в очередной раз по своей команде "построить" весь мир, но, как оказалось, столь радужная перспектива возбуждает далеко не всех. Разве что законченных политических мазохистов и поклонников нетрадиционных форм международных отношений", — сказал Путин.

"Есть все основания полагать, что западные элиты не собираются искать конструктивные выходы из мирового продовольственного, энергетического кризиса, который возник по их вине. Именно по их вине в результате их многолетней политики, еще задолго до нашей специальной военной операции на Украине и в Донбассе", — подчеркнул президент.