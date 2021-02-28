МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Главное достоинство датчика Time of flight (время полета), который может измерять глубину при помощи инфракрасного излучения, в том, что он может работать в неосвещенном помещении, благодаря этой функции можно получить более четкое расстояние до объекта. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

Эксперт напомнил, кто и как следит за вами через смартфон датчик используется для определения сканирования лица и других функций.

C точки зрения местоположения, он незаменим для определения информации об удалении того или иного объекта от вашего смартфона.

"Если говорить о самой технологии, то датчики Tof излучают короткий инфракрасный световой сигнал, а камера фиксирует время его пролёта. Tof-камеры способны измерять расстояние в пределах зоны, отображаемой видеокамерой за один снимок, и это главное достоинство этой функции", — указал эксперт.

"Данную функцию совсем недавно получили телефоны Samsung Galaxy S10, Huawei P30 Pro, другие модели также оснащают подобными вариантами Time of flight", — заключил Кусков.

Читать еще: Специалист научил, как получить архив всех ваших действий на смартфоне