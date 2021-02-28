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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210228/833124587.html
Специалист назвал неожиданную функцию одной из камер смартфона
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Главное достоинство датчика Time of flight (время полета), который может измерять глубину при помощи инфракрасного излучения, в том, что он может работать в неосвещенном... ПРАЙМ, 28.02.2021
телефон, цифровые технологии, смартфон, huawei, samsung, новости, технологии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Главное достоинство датчика Time of flight (время полета), который может измерять глубину при помощи инфракрасного излучения, в том, что он может работать в неосвещенном помещении, благодаря этой функции можно получить более четкое расстояние до объекта. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.
Кроме того, этот датчик используется для определения сканирования лица и других функций.
C точки зрения местоположения, он незаменим для определения информации об удалении того или иного объекта от вашего смартфона.
"Если говорить о самой технологии, то датчики Tof излучают короткий инфракрасный световой сигнал, а камера фиксирует время его пролёта. Tof-камеры способны измерять расстояние в пределах зоны, отображаемой видеокамерой за один снимок, и это главное достоинство этой функции", — указал эксперт.
"Данную функцию совсем недавно получили телефоны Samsung Galaxy S10, Huawei P30 Pro, другие модели также оснащают подобными вариантами Time of flight", — заключил Кусков.
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