МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Чтобы проверить подлинность купюр с помощью смартфона, необходимо скачать на свой гаджет специальные мобильные приложения, рассказывает агентству "Прайм" специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.

"Так, в России успешно используется приложение Центробанка "Банкноты Банка России". Оно не определяет подлинность купюры автоматически с помощью камеры, но дает список признаков и указывает на то, что нужно проверить", — добавляет эксперт.

С помощью подсказок пользователь может самостоятельно проверить банкноту на подлинность. Эксперт дал совет, как продлить срок жизни смартфона до 30 лет

Также можно использовать простое приложение "Сканер фальшивых денег". Программа определяет подлинность купюры, причем можно проверять не только рубли, но и доллары, и евро. Достаточно навести камеру смартфона на купюру и дождаться отклика программы, которая даст положительный или отрицательный ответ относительно подлинности денег.

Есть также приложение "Помощник проверки долларов" — конкретная купюра проверяется по базе данных, что потребует определенной сноровки от пользователя.

"Но ответ о подлинности программа дает однозначно, что гарантирует: у вас на руках настоящая валюта, а не подделка", — отметила Ильичева.

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