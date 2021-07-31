Эксперт Ильичева рассказала, что проверить подлинность денег можно в ряде мобильных приложений
МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Чтобы проверить подлинность купюр с помощью смартфона, необходимо скачать на свой гаджет специальные мобильные приложения, рассказывает агентству "Прайм" специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.
"Так, в России успешно используется приложение Центробанка "Банкноты Банка России". Оно не определяет подлинность купюры автоматически с помощью камеры, но дает список признаков и указывает на то, что нужно проверить", — добавляет эксперт.
С помощью подсказок пользователь может самостоятельно проверить банкноту на подлинность.
Также можно использовать простое приложение "Сканер фальшивых денег". Программа определяет подлинность купюры, причем можно проверять не только рубли, но и доллары, и евро. Достаточно навести камеру смартфона на купюру и дождаться отклика программы, которая даст положительный или отрицательный ответ относительно подлинности денег.
Есть также приложение "Помощник проверки долларов" — конкретная купюра проверяется по базе данных, что потребует определенной сноровки от пользователя.
"Но ответ о подлинности программа дает однозначно, что гарантирует: у вас на руках настоящая валюта, а не подделка", — отметила Ильичева.
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