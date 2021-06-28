МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Российская грузовая авиакомпания "Волга-Днепр" начала обходить воздушное пространство Белоруссии, сообщили РИА Новости, ссылаясь на данные ресурса FlightRadar24.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Лукашенко заявил, что Минск не будет принимать самолёты из Украины

По информации из СМИ, "Волга-Днепр" с 22 июня планирует маршруты через Прибалтику. Как сообщил представитель компании, перевозчик временно принял такое решение, чтобы избежать санкций со стороны стран Запада.

Сообщается, что головной офис компании находится в Нидерландах, что вынуждает следовать указаниям западных стран. Предписания запрещают сотрудничество с белорусским поставщиком аэронавигационных услуг "Белаэронавигация".

Отмечается, что официального подтверждения информации об обходе Белоруссии рейсами авиакомпании пока нет.

Евросоюз и ряд других стран в июне запретили национальным авиакомпаниям полеты над Белоруссией. Белорусским самолетам также нельзя использовать воздушное пространство Евросоюза и садиться в аэропортах стран, входящих в союз.

Это связано с инцидентом с бортом ирландской авиакомпании Ryanair на территории Белоруссии. 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был экстренно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Сообщение оказалось ложным, однако с рейса сняли основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, летевшего данным рейсом.

Канал Nexta признан в Белоруссии экстремистским. В Европе заявили, что Минск принудил борт приземлиться под выдуманным предлогом.

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