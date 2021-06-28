СМИ: российская авиакомпания прекратила полеты над Белоруссией
МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Российская грузовая авиакомпания "Волга-Днепр" начала обходить воздушное пространство Белоруссии, сообщили РИА Новости, ссылаясь на данные ресурса FlightRadar24.
По информации из СМИ, "Волга-Днепр" с 22 июня планирует маршруты через Прибалтику. Как сообщил представитель компании, перевозчик временно принял такое решение, чтобы избежать санкций со стороны стран Запада.
Сообщается, что головной офис компании находится в Нидерландах, что вынуждает следовать указаниям западных стран. Предписания запрещают сотрудничество с белорусским поставщиком аэронавигационных услуг "Белаэронавигация".
Отмечается, что официального подтверждения информации об обходе Белоруссии рейсами авиакомпании пока нет.
Евросоюз и ряд других стран в июне запретили национальным авиакомпаниям полеты над Белоруссией. Белорусским самолетам также нельзя использовать воздушное пространство Евросоюза и садиться в аэропортах стран, входящих в союз.
Это связано с инцидентом с бортом ирландской авиакомпании Ryanair на территории Белоруссии. 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был экстренно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Сообщение оказалось ложным, однако с рейса сняли основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, летевшего данным рейсом.
Канал Nexta признан в Белоруссии экстремистским. В Европе заявили, что Минск принудил борт приземлиться под выдуманным предлогом.
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