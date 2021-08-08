Обозреватель National Interest назвал пять признаков краха американской империи
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Автор и обозреватель издания National Interest Марк Кац назвал пять признаков того, что американской гегемонии на планете пришел конец.
Он считает, что в эпоху биполярной системы международных отношений на планете соперничали друг с другом две великие державы. Это СССР и США.
После распада Советского Союза и блока социалистических стран выяснилось: Соединенные Штаты стали единственной доминирующей на Земле силой. Но перед вызовами начала XXI века этот тезис не устоял, отмечает Кац.
Он отметил, что о конце гегемонии Вашингтона свидетельствуют следующие события:
- Соединенные Штаты Америки не смогли одержать верх в крупномасштабных и длительных военных операциях. Ни в Афганистане, ни в Ираке.
- Вашингтон слабо ответил Москве из-за событий 2008 года в Грузии и 2014 года — на Украине.
- Штаты уступили инициативу России, Ирану и Турции в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке. Речь идет о Сирии и Йемене, а также на севере Африки — в Ливии.
- США не смогли помешать Китаю нарастить свое могущество. Вашингтон не смог утвердить господство в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также расширить свое влияние благодаря экономической инициативе "Один пояс — один путь".
- Штаты безуспешно пытались сблизиться со своими противниками (Дональд Трамп хотел это сделать с КНДР и даже с Ираном). Кроме того, Вашингтону не удалось отговорить союзников от сотрудничества со своими соперниками.
По мнению автора, вывод Вооруженных сил США из Афганистана и планируемый уход из Ирака в конце 2021 года. Это последние признаки того, что однополярный мир во главе с США — если он вообще существовал — подошел к концу.
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