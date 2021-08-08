МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Автор и обозреватель издания National Interest Марк Кац назвал пять признаков того, что американской гегемонии на планете пришел конец. Минфин США допустил возможность дефолта

Он считает, что в эпоху биполярной системы международных отношений на планете соперничали друг с другом две великие державы. Это СССР и США.

После распада Советского Союза и блока социалистических стран выяснилось: Соединенные Штаты стали единственной доминирующей на Земле силой. Но перед вызовами начала XXI века этот тезис не устоял, отмечает Кац.

Он отметил, что о конце гегемонии Вашингтона свидетельствуют следующие события:

Соединенные Штаты Америки не смогли одержать верх в крупномасштабных и длительных военных операциях. Ни в Афганистане, ни в Ираке.

Вашингтон слабо ответил Москве из-за событий 2008 года в Грузии и 2014 года — на Украине.

Штаты уступили инициативу России, Ирану и Турции в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке. Речь идет о Сирии и Йемене, а также на севере Африки — в Ливии.



США не смогли помешать Китаю нарастить свое могущество. Вашингтон не смог утвердить господство в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также расширить свое влияние благодаря экономической инициативе "Один пояс — один путь".

Штаты безуспешно пытались сблизиться со своими противниками (Дональд Трамп хотел это сделать с КНДР и даже с Ираном). Кроме того, Вашингтону не удалось отговорить союзников от сотрудничества со своими соперниками.