МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Большинство мировых валют заметно упали по отношению к доллару, пишет Economist. Представитель ФРС Эванс допустил повышения ставки в диапазоне 4,25%-4,50%

Это привело к тому, что финансовые рынки вошли в состояние нестабильности из-за роста доллара и высоких процентных ставок.

В Великобритании анонсировали крупнейшее снижение налогов на фоне падения фунт стерлингов, а в Японии правительство впервые за 24 года провело валютные интервенции, чтобы остановить падение иены. Правительство Китая борется с последствиями удара пандемии Covid-19 по экономике, из-за которой страна оказалась изолирована от остального мира.

Действия государств в области процентных ставок также сильно сказываются на компаниях, которые уже вынуждены начать снижение прогнозов прибыли, что повлияло на цену акций.

Котировки сырьевых товаров тоже обвалились, а стоимость барреля марки Brent вернулась к отметке в 85 долларов.

Ситуация на рынке государственных облигаций ухудшилась. После недолгого скромного роста в августе мировые фондовые индексы достигли новых годовых минимумов: индекс

MSCI All Country World снизился на 25%.

Доходность американских спекулятивных высокодоходных облигаций вернулась к 9%, более чем вдвое превысив прошлогодний уровень. Корпоративные облигации в пределах качества инвестиционного уровня с рейтингом bbb приносят доход около 6%, что, по данным Bloomberg, является рекордом за 13 лет.

Кроме того, в ОЭСР ожидают роста мирового ВВП лишь на три процента в этом году, а в 2023 году рост составит всего 2,2%.

Замедление темпов роста может даже не повлечь ослабления доллара. Связано это с тем, что инвесторы пекутся об относительной безопасности мировой резервной валюты, а во время спадов доллар зачастую растет.