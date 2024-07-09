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Россиян предупредили о возможных проблемах с поставкой авто из Китая - 09.07.2024, ПРАЙМ
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Россиян предупредили о возможных проблемах с поставкой авто из Китая
Россиян предупредили о возможных проблемах с поставкой авто из Китая - 09.07.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о возможных проблемах с поставкой авто из Китая
В России вскоре могут начаться проблемы с поставками автомобилей и комплектующих из Китая. Об этом на пресс-конференции рассказал президент Российской... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T18:03+0300
2024-07-09T18:03+0300
авто
китайские авто
автозапчасти
платежи
банковские платежи за границей
роад
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. В России вскоре могут начаться проблемы с поставками автомобилей и комплектующих из Китая. Об этом на пресс-конференции рассказал президент Российской ассоциации автодилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин.Причина кроется в сложностях с проведением международных платежей. Эксперт и сам столкнулся с подобными трудностями. "Моя компания бьется уже два месяца и пытается провести платежи. Деньги виснут или возвращаются", — сказал глава ассоциации. По его словам, речь идет о действительно массовой проблеме: "Нашим "друзьям" из Америки удалось добиться, чтобы Китай приостановил платежи".Для решения проблемы с платежами в РОАД предлагают активнее внедрять новые платежные системы. Ранее Подщеколдин рассказал, что сейчас в России представлены около 60 китайских автомобильных брендов. Из них 29 зашли в страну официально, а 25 не имеют дилерских центров. При этом средняя цена на запчасти для китайских автомобилей в июне выросла на 26,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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авто, китайские авто, автозапчасти, платежи, банковские платежи за границей, роад
Авто, китайские авто, автозапчасти, платежи, банковские платежи за границей, РОАД
18:03 09.07.2024
 
Россиян предупредили о возможных проблемах с поставкой авто из Китая

РОАД: поставки китайских машин оказались под угрозой из-за блокировки платежей

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота автосервиса Renault в Подмосковье
Работа автосервиса Renault в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. В России вскоре могут начаться проблемы с поставками автомобилей и комплектующих из Китая. Об этом на пресс-конференции рассказал президент Российской ассоциации автодилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин.
Причина кроется в сложностях с проведением международных платежей. Эксперт и сам столкнулся с подобными трудностями. "Моя компания бьется уже два месяца и пытается провести платежи. Деньги виснут или возвращаются", — сказал глава ассоциации. По его словам, речь идет о действительно массовой проблеме: "Нашим "друзьям" из Америки удалось добиться, чтобы Китай приостановил платежи".
Для решения проблемы с платежами в РОАД предлагают активнее внедрять новые платежные системы.
Ранее Подщеколдин рассказал, что сейчас в России представлены около 60 китайских автомобильных брендов. Из них 29 зашли в страну официально, а 25 не имеют дилерских центров. При этом средняя цена на запчасти для китайских автомобилей в июне выросла на 26,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Автолюбителей предупредили о росте цен на детали для "китайцев"
Вчера, 15:21
 
Автокитайские автоавтозапчастиплатежибанковские платежи за границейРОАД
 
 
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