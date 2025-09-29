https://1prime.ru/20250929/kurs-862849337.html

"Вспомнили про заначку". Что будет с курсом рубля в октябре

МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Ослабление российской валюты в октябре — дело фактически решенное. Но вот какими темпами —вопрос. Что мы увидим в обменниках в ближайшее время и как спасти сбережения — в материале "Прайм".Тренд изменилсяВ первом полугодии рубль показал себя очень крепким. Подрос к доллару на 25%, а Bank of America признал его самой успешной валютой в мире. В Банке России это объяснили тем, что на фоне высоких ставок граждане и бизнес вкладываются в рублевые активы. Импорт, напротив, сокращается, потребность в валюте падает. Экспортеры при этом продолжают продавать ее на рынке, чтобы соблюсти правила ЦБ.Однако в августе ситуация изменилась. Требование об обязательной продаже валютной выручки регулятор отменил, и игроки стали ее скупать в надежде на скорое оживление экономики. В начале сентября все ждали снижения ставки сразу на два процентных пункта, поэтому рубль резко упал — до 87 за доллар.Но регулятор ограничился шагом в один процентный пункт. Это притормозило падение. До конца месяца рубль находился в "боковике" 82-83 за доллар.И что теперь?В октябре на нацвалюту продолжат влиять множество факторов. Экономические — цены на сырье, баланс экспорта и импорта, сезонный спрос на валюту — в основном будут негативными."В первых числах месяца рубль останется в зоне повышенной уязвимости. С одной стороны, он надежно защищен рамками межбанковского рынка, которые уберегают от внешней волатильности. С другой —высокий спрос на валюту для импорта тянет его вниз", —говорит экономист Андрей Лобода.Важно, какое решение по ставке примет ЦБ. Это зависит от инфляции и проекта бюджета на 2026-2028-й, который внесут в Госдуму до 1 октября. Запланированное повышение НДС с 20 до 22% —стимул придержать снижение ставок. Так Банк России нейтрализует инфляционный эффект.Нарастить мускулыПротив рубля и сокращение продаж валюты Банком России. "Это произойдет, если цену отсечения (за нефть) в рамках бюджетного правила уменьшат до 60 долларов за баррель", — поясняет доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Жанна Ивановская.Освободившиеся средства направят в ФНБ, чтобы накопить побольше на случай возможного падения нефтяных котировок. Такая "заначка" нужна для ослабления зависимости от сырьевых котировок."Мы идем сознательно к тому, чтобы бюджет был защищен от внешних воздействий", —объяснил министр финансов Антон Силуанов. По его выражению, российский бюджет "должен быть мускулистым".Но в основном рынок следит за геополитикой. А здесь все очень зыбко и не исключены форс-мажоры: ужесточение санкций, резкое обострение международных отношений, усиление контроля за экспортом и валютными потоками, предупреждает Лобода.Хрупкое равновесиеЭксперты сходятся во мнении, что в октябре доллар будет торговаться в диапазоне 83–86 рублей. Евро — 97-99, юань — около 12.Однако любой негатив легко сместит рубль к 90 за доллар, особенно если на рынке возникнет дефицит валютной ликвидности."К концу месяца риски приведут к верхней границе этого коридора и даже за него", — считает старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин.Он указывает несколько причин.Сезонное ухудшение баланса внешней торговли.Осенью традиционно растет импорт, компании закупают товары и сырье для подготовки к новогодним продажам. Это увеличивает спрос на валюту.Постепенно начинает сказываться снижение ключевой ставки. Если это продолжится, спекулянты уйдут с рынка, что создаст дополнительно давление на рубль.Сырьевые риски: в любой момент возможны эскалация на Ближнем Востоке или ослабление санкций США против Венесуэлы или Ирана. Это быстро нарушит баланс спроса и предложения и, соответственно, изменит и цену на энергоносители.Что с деньгамиС учетом грядущего ослабления рубля имеет смысл позаботиться о диверсификации валютного портфеля. Даже если резкого обвала не случится, волатильность в любом случае обеспечена."Растущий тренд национальной валюты от минимумов прошлой осени завершился. Рынок сформировал долгосрочные (динамика от года) границы колебания в пределах 77,50-105 за доллар. По евро это 88-111, по юаню 10.80-14.50", —говорит начальник отдела исследований инвестиционных стратегий дилера "Альфа-Форекс" Спартак Соболев.Это очень широкие рамки, поэтому разумно распределить средства по разным корзинам, добавляет эксперт. Значительная доля сбережений останется на банковских вкладах, условия по которым до сих пор выгодны.В свою очередь, Жанна Ивановская советует рассмотреть как альтернативу вложение в золото в обезличенных металлических счетах или недвижимость. Драгметалл в этом году подорожал на 40%, и многие считают, что это не предел.

