"Дороже валюты и золота". Крепкий рубль удерживают не просто так

МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Масштабная распродажа золота и валюты из ФНБ, устроенная ради пополнения бюджета, помогла рублю вопреки прогнозам о его январском ослаблении. Когда курс наконец двинется вниз и как это скажется на экономике — в материале Прайм.Распродажа валюты и золотаМинфин с 16 января по 5 февраля реализует на рынке валюту и золото на 192,1 миллиарда евро. Это 12,8 миллиарда рублей в день, что в 2,3 раза больше, чем с 5 декабря по 15 января.Цель — покрытие дефицита госбюджета. Минфин оценил недополученные в декабре нефтегазовые доходы в 39,8 миллиарда рублей. А в январе — 231,9 миллиарда.Это связано с общим снижением нефтяных котировок и увеличением дисконта Urals к бенчмарку Brent из-за санкций.В такой ситуации на помощь приходит бюджетное правило. Если доходы от продажи нефти и газа превышают определенную планку, пополняется ФНБ. В противном случае накопленные средства направляются в бюджет. Именно так сейчас и действует Минфин."Двести тридцать миллиардов компенсируем в январе. И дальше так ежемесячно продолжится в зависимости от того, какая цена на нефть будет", — объяснил замминистра финансов Владимир Колычев.Банк России зеркалирует эти операции на внутреннем рынке. Кроме того, самостоятельно продает валюту — на 4,62 миллиарда рублей в день. Таким образом, в сумме получится 17,42 миллиарда.Рубль остается сильнымЭто поддерживает рубль. Из-за высокой инфляции в начале года на рынке не самые оптимистичные ожидания по поводу снижения ключевой ставки. Многие считают, что регулятор сохранит ее на текущем уровне 16%.Это важный фактор для национальной денежной единицы. При высокой ставке спекулянтам невыгодно скупать валюту для своих операций, значит, спрос на нее падает. Кроме того, профицит торгового баланса по-прежнему комфортен для рубля: импорт ниже, чем экспорт."На этом фоне до конца января и в начале февраля курс может вновь протестировать уровень 76 за доллар", — считает Наталия Пырьева, глава аналитического департамента "Цифра брокер".Но вряд ли надолго. Во-первых, интенсивные продажи валюты Минфином и ЦБ 5 февраля закончатся. В первых числах месяца озвучат новую планку — наверняка пониже. Во-вторых, нефть стабильно подрастает после ноябрьских минимумов. Значит, и доходы увеличатся.Таким образом, до конца зимы вероятна консолидация в диапазоне 76-84 рублей за доллар, заключает эксперт.Призрак "доллара по 100"По мере уменьшения ключевой ставки к запланированным на конец года 12% рубль продолжит плавно дешеветь. В зависимости от прочих факторов он устремится в направлении 90-95 за доллар.Многое тут зависит от геополитики. Нижняя граница диапазона — сценарий с улучшением. То есть мирное соглашение с Киевом, восстановление международных связей, ослабление давления на экспорт. Затем — приток зарубежного капитала (что, однако, для рубля необязательно со знаком плюс, поскольку по мере открытия рынков произойдет и отток капитала)."Верхняя граница — негативный сценарий. Ухудшение ситуации в геополитике, усиление санкций, еще большее давление на экспорт", — перечисляет Наталия Пырьева.Аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин тоже не исключает этого. Но не считает негативом, если процесс растянется. Одно дело — резкие скачки, совсем другое — плавное ослабление."Рост до 100 за доллар имеет и плюсы — в частности, для экспортеров. Госбюджет тоже выиграет из-за увеличения налоговых поступлений. Местные производители должны чувствовать себя неплохо из-за удорожания импорта и повышения конкурентоспособности своих товаров", — рассуждает он.К минусам девальвации рубля эксперт относит резкое удорожание импорта, сырья и комплектующих. Это разогреет инфляцию и увеличит выплаты по внешним долгам. А крайними, как всегда, окажутся потребители. Чтобы не допустить такого, регулятор предпочтет контролируемое ослабление курса. Что уже бывало неоднократно.Все внимание на Банк РоссииНа данном этапе регулятор удерживает крепкий рубль. Ключевую ставку, по мнению Александра Потавина, ощутимо снизят не раньше лета — и это, конечно, повлияет на национальную валюту.Подключатся и другие факторы. Большинство из них труднопредсказуемы: от геополитики до спроса на нефть и американские активы.По мнению руководителя департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александра Шнейдермана, кое-что может измениться уже в феврале.Дело в том, что январский рост цен носит краткосрочный характер. Это связано не с фундаментальными факторами, а лишь с усилением налоговой нагрузки. В отсутствие прочих драйверов инфляция замедлится уже к середине первого квартала."Если регулятор на фоне обнадеживающей динамики в 2025-м решит уменьшить ставку на февральском заседании, позиции нацвалюты ослабнут", —заключает аналитик.

