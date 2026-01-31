https://1prime.ru/20260131/zoloto-867052866.html

"Золото всех обманет". Что последует за безумным ростом цен

"Золото всех обманет". Что последует за безумным ростом цен - 31.01.2026, ПРАЙМ

"Золото всех обманет". Что последует за безумным ростом цен

Каждый день — рекорд, мир следит за этим затаив дыхание. Что толкает стоимость желтого металла вверх, когда возможен обвал, и как действовать обычному инвестору | 31.01.2026

МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Каждый день — рекорд, мир следит за этим затаив дыхание. Что толкает стоимость желтого металла вверх, когда возможен обвал, и как действовать обычному инвестору — в материале "Прайм".Рекорд за рекордомВ минувшие выходные унция достигла пяти тысяч долларов, а уже через несколько дней — 5,6 тысячи. К концу недели — небольшая коррекция, вероятно, временная.Впереди —десять тысяч, считают аналитики Saxo Bank. И этот прогноз уже не выглядит фантастическим, ведь за год драгметалл подорожал почти вдвое.Добыча и спрос — на исторических максимумах. Золото скупают мировые центробанки, крупные инвестфонды и частные инвесторы. Еще бы: ведь это последний актив-убежище в эпоху сдувающегося доллара и мощных геополитических потрясений.На самом деле фундаментальных причин для такого ажиотажа нет. То, что действует на рыночных игроков, весьма иллюзорно."Сейчас золото растет в основном на геополитическом страхе при относительно дешевых деньгах: комбинация геополитики, долгов, мягкой стратегии ФРС и спроса центробанков создает перекупленный рынок", — считает эксперт московского отделения "Опоры России" по финансово-правовой безопасности Сергей Елин.В нормальных условиях, без системного шока, так не бывает, соглашается экономист Алексей Лерон.По его словам, показателен даже сам факт появления шокирующего прогноза Saxo Bank о "золоте по десять". Это отражает не столько реальные ожидания, сколько уровень неопределенности и недоверия к текущей долларовой финансовой архитектуре.Внимание на центробанки и инвесторовКак долго продлится золотое ралли и когда оно прервется, сказать сложно. Слишком много непредсказуемых факторов. Но ясно, что за любым ростом на бирже всегда следует коррекция. Не слишком ли нынешние цены оторваны от реальности и не идет речь о новом пузыре, который вот-вот лопнет?Чтобы понять тренд, смотрят на центробанки. Уже несколько лет они выступают чистыми покупателями золота, и объемы этих покупок не снижаются. В прошлом году — 963 тонны, подсчитали во Всемирном золотом совете (World Gold Council, WGC).По прогнозам J. P. Morgan Global Research, в 2026-м центробанки возьмут еще порядка 755 тонн."Причина понятна: фрагментация мировой финансовой системы и постепенная дедолларизация резервов. Для регуляторов золото — единственный актив, не несущий кредитного риска и не зависящий от чужой юрисдикции. Этот спрос инерционен и слабо чувствителен к цене", —рассуждает Алексей Лоссан, аналитик финансового маркетплейса "Сравни".Если скупка продолжится, рынок столкнется с дефицитом предложения. В отличие от обычных инвесторов, центробанки не продают золото на коррекциях и не фиксируют прибыль. Это создает долгосрочное давление на цену, которая в случае внешних шоков способна резко взлететь вверх.Инвесторы же в прошлом году приобрели 2,2 тысячи тонн — почти в два раза больше, чем в 2024-м. Что дальше — зависит от Федрезерва США, доверия к мировым валютам и геополитики.Все это в любой момент может развернуться, и тогда падение будет впечатляющим. По мнению экспертов Bloomberg, разумная цена — 2,5 тысячи долларов за унцию. Но в ближайшее время такая не предвидится.Покупать или продаватьЭксперты не советуют пытаться зарабатывать на золоте. Это инструмент для диверсификации и страхования, а не агрессивной спекуляции. Для больших и быстрых доходов есть другие возможности.Делать ставку "куплю по 5600, продам по десять тысяч" аналитики не рекомендуют. "Разумнее заходить поэтапно, через биржевые инструменты, а не только физические слитки", —уточняет Сергей Елин.По мнению Алексея Лоссана, биржевое золото и ETF годятся для ликвидного и тактического управления долями в портфеле. Для тех, кто склонен к традиционным подходам, есть слитки и монеты, новаторам —цифровые инструменты.И уж точно не стоит вкладываться в украшения и нумизматические монеты — это хобби, а не инвестиция.Избавляться от имеющихся золотых активов, по мнению опрошенных экспертов, еще рано. То, что побуждает мир скупать желтый металл, никуда не исчезло, и дальнейший рост весьма вероятен. Другое дело — доля в портфеле. Для защиты от валютных, инфляционных и политических рисков достаточно 10-20%, в зависимости от стратегии.Риски золотого раллиВ реальности крупные инвесторы и центробанки не уходят в какой-то один актив, а перераспределяют доли. Если у них больше золота, то меньше рисковых бумаг, например, технологических стартапов.Той же тактики следует придерживаться обычным игрокам. Не нужно ставить все на драгметалл, лучше купить его чуть больше в ущерб риску.И не стоит ждать продолжения головокружительного ралли."Если золото дорожает на фоне слабости валют и долговых рынков, это отражает первопричины — дисбалансы бюджетов, инфляционные риски и политическую неопределенность. Драгметалл фиксирует уязвимости, выступая индикатором напряженности в глобальной финансовой среде", — указывает Алексей Лерон.Если ничего не изменится, возникнут серьезные проблемы, которые ударят по каждому. "Золотой бык" всех затопчет.

