Призрак энергоколлапса: Европа и Украина делят российскую нефть

2026-03-03T07:07+0300

МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ, Роман Серов. Венгрия и Словакия на фоне блокады трубопровода "Дружба" прорабатывают запасные маршруты поставок. Есть морской вариант через Хорватию, но здесь палки в колеса вставляет ЕС. Пока в Брюсселе думают, как не пропустить ни барреля из России, Будапешт и Братислава лишили Киев электроэнергии для пущей сговорчивости. У кого первого не выдержат нервы и как все это скажется на кошельках обычных граждан — в материале "Прайм".Дело пахнет энергокризисомПоставки российской нефти в Венгрию и Словакию прекращены с конца января — из-за блокады киевскими властями южной ветки нефтепровода "Дружба".Украинцы ссылаются на повреждения, но Будапешт и Братислава уверены: трубопровод исправен. Киев просто пытается шантажом выбить вступление в ЕС и дестабилизировать Венгрию перед выборами.Поскольку нет выхода к морю, танкеры не помогут. Конечно, есть запасы, но позволить Киеву диктовать условия таким способом никто не намерен.Ответ последовал незамедлительно. Венгрия 18 февраля приостановила поставки дизеля Украине, а 20-го заблокировала кредит от Евросоюза в 90 миллиардов евро.И перестали делиться с Киевом электроэнергией. Что весьма болезненно: по оценкам, на Венгрию и Словакию приходится 68% украинского импорта электричества.Альтернативы: по суше и моремКиев предложил альтернативу: трубопровод "Одесса — Броды", но это проигнорировали.В центре внимания Jadranski naftovod (JANAF) от глубоководного порта Омишаль на острове Крк в Хорватии.Венгрия и Словакия обратились к Европейской комиссии с просьбой посодействовать в переговорах с Загребом. JANAF способен прокачивать 14 миллионов тонн нефти в год, что теоретически может полностью заместить украинский транзит.Откуда нефть?Хорваты не возражают. Но где взять столько нефти?Будапешт и Братислава сохранили право на трубопроводные поставки из России вопреки санкциям. Исторически их НПЗ ориентированы на переработку именно российского сырья. Без него не обойтись, и даже в Вашингтоне это отлично понимают."Венгерская компания MOL получила от США разрешение для "Лукойла", — напомнил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков.Однако если российская нефть пойдет через Хорватию, она автоматически подпадает под категорию "морских поставок", что является нарушением. Обойти это можно только через сложные схемы перевалки (ship-to-ship) или смешивания сортов (так называемые коктейли). Но такие схемы находятся под пристальным надзором регуляторов ЕС, и Загреб вряд ли пойдет на риск без явного согласия Брюсселя.Легальный способ — добиться исключения из санкций. Запрет разрешается временно снять, если возникла реальная угроза энергобезопасности одной из стран ЕС. Сейчас именно такая ситуация, настаивают Венгрия и Словакия.В Брюсселе же указывают: по Адриатическому трубопроводу можно поставлять любую другую нефть (например, из Ирака, Азербайджана или Казахстана), приобретенную на мировом рынке.Цена вопросаНо Будапешт с Братиславой крепко держатся за "Дружбу". Поставки через Хорватию значительно дороже, прежде всего за счет логистики. Перевалка в портах и использование танкерного флота — наиболее затратные составляющие таких цепочек.Да и тарифы у Загреба завышенные — пользуются монопольным положением."Хорватия просто ненадежна для транзита, потому что подняла сбор за транзит так, что он в пять раз превысил средний показатель на рынке", — отмечал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.В результате Еврокомиссия попросила Украину починить "Дружбу", чтобы поставки возобновились. Пошли на попятную в процессе выдавливания российской нефти с рынка. А это уже касается политики и репутации, подчеркивает Игорь Юшков.И еще фактор: российский сорт Urals традиционно продается с дисконтом к Brent. Переход на альтернативные сорта лишит заводы этой "премии", да еще и придется обновлять оборудование, настроенное под российские сорта. Это неизбежно обернется подорожанием бензина и дизеля в этих странах.Ресурс для давления"Дружба" для Будапешта и Братиславы — вопрос не только политический. Это реальная экономика.Скорее всего, Хорватия согласится предоставить свои мощности, но на жестких условиях: высокие тарифы и требование постепенного замещения российского сырья "альтернативой". Которой на самом деле нет.Для Венгрии и Словакии использование JANAF станет вынужденной мерой, которая сохранит физическую энергетическую безопасность, но ударит по маржинальности переработки и кошелькам потребителей. На данный момент этот вариант выглядит не как выгодная сделка, а как дорогостоящий страховой полис на случай окончательной остановки "Дружбы".Для всех было бы лучше, если бы Украина разблокировала поставки, считает партнер коммуникационного агентства Goldman Agency. Этого можно добиться дипломатическими усилиями. Либо украинская энергосистема впадет в масштабный энергоколлпас. Тут все зависит от того, насколько далеко стороны готовы зайти.

Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

венгрия, словакия, хорватия, петер сийярто, нпз, ес, mol, нефть