МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Реально международными валютами, которые принимаются во всем мире и имеют ценность в глазах как бедных, так и богатых, являются валюты, обеспеченные объемами экономик и международной торговли стран эмитентов — доллар и евро, хотя самые дорогие по номиналу – деньги ряда стран Персидского залива. Об этом рассказывает агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. Названа идеальная валюта для долгосрочных сбережений

По словам эксперта, не стоит "делать культа из высокого номинала денег". Порой он задается искусственно – например, новое государство или новая власть в стране стремится изначально выпустить денежные единицы, которые будут иметь высокий номинал, но это даже на практике не всегда удобно. К тому же со временем инфляция расставляет всё по местам.

"Часто также высокую номинальную стоимость имеют деньги, обеспеченные золотым запасом страны, но такие денежные единицы имеют собственные недостатки. В частности, потому, что золото тоже является рыночным товаром, и может как дорожать, так и дешеветь — причем довольно быстро", — подчеркивает финансист.

Другая проблема – ограниченные возможности эмиссии государства, которое не может увеличивать количество денег в экономике в соответствии с текущим её состоянием, увеличивать денежное предложение для стимулирования экономического роста.

Валюта — это в первую очередь деньги, то есть средство обмена, в том числе и международного. Тут номинал или дороговизна валюты значения не имеют. Находясь в России, наверное, можно купить кувейтский динар. А вот продать его, особенно если это потребуется сделать быстро, без потерь будет довольно сложно, отмечает Тузов. Россиянам рассказали, когда нужно менять доллары на золото

Конечно, не существует никаких ценностей, защищенных от любых рисков, и в случае, например, военных действий, даже эти валюты могут не приниматься по номиналу. Реальную денежную ценность в кризисные времена, приобретают самые простые золотые кольца, которые имеют очевидную ценность как для бедных, так и для богатых, и принимаются к обмену во всем мире.

"Но если не переходить к меновой торговле, то реальной валютой, которая является дороже золота, остаются доллары и евро — и "дороже" эти валюты именно в результате своей ликвидности", — подчеркивает эксперт.

"Килограмм золота не продать и не обменять быстро. Рубль, да и большинство других валют, не примут во многих других частях мира, а вот эти валюты примут. Но купюры должны быть в хорошем состоянии. Часто обменный курс в бедных странах зависит от сохранности самой купюры, а не ее номинала", — заключает Тузов.

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