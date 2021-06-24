МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Российская валюта уверенно взяла курс на укрепление, пробив на торгах в среду сопротивление на отметке 72,7 рубля за доллар, и нацелена на тестирование годовых максимумов, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. Евро сдает позиции. Стоит ли вложиться в эту валюту уже сейчас

"Пара USD/RUB продемонстрировала мощный импульс укрепления на торгах второй половины дня вторника и продолжила тенденцию в среду, пробив сопротивление в районе 72,7 руб./$. Рубль нацелен на тестирование годовых максимумов, но это зависит в большей степени от внешних факторов", — пояснил специалист.

— Рубль откликается на рост аппетита к риску. Американский NASDAQ во вторник обновил исторический максимум, поднявшись на 0,79%.

— S&P 500 вырос на 0,51% и также находится вблизи исторического максимума.

— Волатильность 10-летних US Treasuries заметно снизилась и показатель доходности консолидируется в рамках 1,46-1,5%.

Рынки в целом успокоили действия Китая, который смог стабилизировать ставки денежного рынка, ограничив темпы роста предоставляемой финансовому сектору ликвидности.

Кроме этого, добавил эксперт, традиционным фактором поддержки стали выступления Джерома Пауэлла, во вторник выступление проходило в Конгрессе. Глава ФРС вновь упомянул, что эффект низкой базы прошлого года, рост спроса в связи со снятием карантинных ограничений, перебои в поставках носят временный характер.

"Но индекс валют развивающихся стран MSCI Emerging Markets отступил от локальных максимумов до уровней начала мая (вблизи 1730 п.), что снижает шансы российской валюты в моменте показывать рекордное укрепление", — рассуждает аналитик. Форс-мажор на горизонте. Что подтолкнёт нефть к 100 долларам

Явной поддержкой выступает нефть, достигшая $75,68 за баррель Brent за июльский фьючерс на МосБирже к 11 часам (мск) в среду, что является максимумом котировок с конца 2018 года.

"Для котировок нефти победа на президентских выборах в Иране Ибрагима Раиси стала сигналом того, что сделка между США и Ираном может быть отложена. Увеличение добычи нефти в стране до 3,9 млн баррелей в сутки и снятие экспортных ограничений теперь под вопросом", — отметил он.

Для будущего нефтяных котировок важно ближайшее заседание технического комитета ОПЕК+ 29 июня, на нем может быть принято решение о существенном смягчении квот. Текущее решение об уровне добычи принято на период до конца июля включительно. Текущая рублевая цена барреля в среду обновила исторический максимум, превысив 5500 руб./баррель Brent. Считаем, что данный дисбаланс курса рубля и цены нефти является временным.

Но Россия снижает зависимость от экспорта нефти и газа, в структуре экспорта растет доля металлов, продукции химических производств, сельхозпродукции и других товаров. Так, к примеру, по данным ФТС экспорт пшеницы за январь-апрель 2021 г вырос на 94,9% по отношению к аналогичному периоду 2020 г. Многолетние максимумы котировок по многим биржевым товарам скрывают риски существенной коррекции, что становится фактором неопределенности для рубля. Индекс Thomson Reuters/Corecommodity CRB Index включает основные сырьевые и сельскохозяйственные товары, торгующиеся на бирже. К 23 июня он скорректировался на 2,4% от максимума, показанного 11 июня.

В тоже время сырьевой индекс Bloomberg Commodity (BCOM), не включающий с/х товары, корректируется от максимумов 11 июня уже на 3,2%, добавляет собеседник агентства. Доигрались. Когда американская экономика рухнет

Таким образом цена биржевых товаров начинает показывать высокую волатильность при росте инфляции в ведущих экономиках и ожидании постепенного сворачивания ультрастимулирующей денежно-кредитной политики основными регуляторами. Прослеживается корреляция стоимости сырьевых товаров, стоимости валют развивающихся стран, к которым относится и рубль, и роста фондовых индексов. Небольшая коррекция цен на сырьевые товары (входящие в корзину индексов) не позволяет паре USD/RUB в моменте показывать локальные минимумы.

Ожидаем, что российская валюта в случае реализации оптимистичного сценария преодолеет отметку 70 руб./$ и закрепится ниже. На горизонте 3 месяцев за счёт волатильности, характерной для рубля во второй половине лета, диапазон может расшириться до 69-78 рублей за доллар, подытожил Миронюк.