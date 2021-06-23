МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Недобросовестные автодилеры нередко пытаются нажиться на повышенном спросе на льготное кредитование среди россиян. Например, навязывают дополнительные суммы при оформлении сделки. Поэтому в первую очередь необходимо обращать внимание на процентную ставку по кредиту и ознакомиться со всем спектром предложений на рынке. Об этом рассказала агентству "Прайм" руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Дарья Тимченко.

"Выбирать необходимо проверенного автодилера с хорошей репутацией, который не будет рисковать ей из-за незначительной прибыли. Не стоит забывать о необходимости внимательно изучить содержание договора, уточнять каждую сумму, которая вызвала недоверие или завышает оговоренную стоимость автомобиля", — отмечает она. Россияне в апреле взяли рекордное число автокредитов

В целом, несмотря на то, что средняя сумма автокредита в январе увеличилась на 13,4% до 907 тысяч рублей, россияне не отказались от этой финансовой услуги, говорит Тимченко. Так, в январе было одобрено на 5% больше заявок по сравнению с тем же периодом прошлого года, а в марте – на 26,6% по сравнению с февралем текущего года.

"Всего же за январь-май в России на приобретение транспортного средства был выдан 51 миллард рублей, что в 2 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года", — заключает специалист.