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Эксперт предупредил о рисках льготного автокредита
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Недобросовестные автодилеры нередко пытаются нажиться на повышенном спросе на льготное кредитование среди россиян. Например, навязывают дополнительные суммы при оформлении сделки... ПРАЙМ, 23.06.2021
автокредит, процентные ставки, новости, бизнес, финансы, общество , банки, авто
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Недобросовестные автодилеры нередко пытаются нажиться на повышенном спросе на льготное кредитование среди россиян. Например, навязывают дополнительные суммы при оформлении сделки. Поэтому в первую очередь необходимо обращать внимание на процентную ставку по кредиту и ознакомиться со всем спектром предложений на рынке. Об этом рассказала агентству "Прайм" руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Дарья Тимченко.
"Выбирать необходимо проверенного автодилера с хорошей репутацией, который не будет рисковать ей из-за незначительной прибыли. Не стоит забывать о необходимости внимательно изучить содержание договора, уточнять каждую сумму, которая вызвала недоверие или завышает оговоренную стоимость автомобиля", — отмечает она.
В целом, несмотря на то, что средняя сумма автокредита в январе увеличилась на 13,4% до 907 тысяч рублей, россияне не отказались от этой финансовой услуги, говорит Тимченко. Так, в январе было одобрено на 5% больше заявок по сравнению с тем же периодом прошлого года, а в марте – на 26,6% по сравнению с февралем текущего года.
"Всего же за январь-май в России на приобретение транспортного средства был выдан 51 миллард рублей, что в 2 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года", — заключает специалист.