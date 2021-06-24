МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Машины с пробегом сейчас пользуются стабильно хорошим спросом у россиян. А рост цен на новые автомобили и их дефицит (особенно в базовых комплектациях) делают покупку машины с пробегом еще более привлекательным вариантом, говорят опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Если в ближайшие месяцы ситуация с производством и поставками не улучшится, бум на вторичном рынке продолжится — причем вырасти может не только спрос на б/у машины, но и их стоимость. В Москве разыграли первые пять машин за вакцинацию от COVID-19

По данным аналитического агентства "Автостат", в мае этого года объем рынка легковых машин с пробегом в России составил 465,4 тысячи единиц, это на 52,6% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Руководитель пресс-службы "Автостата" Азат Тимерханов отмечает, что, помимо дефицита новых машин, рост рынка подержанных автомобилей в стране связан с низкой сравнительной базой прошлого периода. Дело в том, что в апреле-мае 2020 года действовали ограничения, которые напрямую затронули авторынок — тогда продажи просели значительно, и это очень сказывается на сегодняшней ситуации.

"Cоответственно, от этой низкой базы сейчас и происходит скачок, причем не только в продажах авто с пробегом, но и в продажах новых, несмотря на дефицит", — пояснил он.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Причин для увеличения спроса на подержанные машины все же может быть несколько, считают эксперты. Главные, это общий отложенный рост спроса после пандемийного прошлого года и покупки в условиях разогнавшейся инфляции — цены поднимаются опережающими темпами, формируя ажиотаж.

"Люди склонны заранее приобретать товары длительного потребления, когда инфляционные ожидания активно растут", — объясняет начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

Важную роль играет и дефицит автомобилей на первичном рынке. Кроме того, из-за глобального дефицита чипов (используются в производстве машин) в секторе происходят длительные задержки с поставками. Купить машину с нужной комплектацией в разумные сроки крайне сложно.

"В результате покупка подержанного авто для многих выглядит оптимальным вариантом", — считает эксперт.

НЕХВАТКА ЧИПОВ

Из-за глобального дефицита чипов памяти, видеокарт, центральных процессоров в результате пандемии нарушились логистические цепочки, расстроился график поставок материалов для производства. С учетом повышенного спроса на платы из-за массового перехода в онлайн производители просто не смогли удовлетворить потребность рынка, добавляет сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Все это не могло не отразиться на автомобильном рынке. Из-за дефицита материалов, по оценкам ведущих автопроизводителей, на рынок не выйдет около 15% из запланированного объема. Автоюрист дал совет, как избежать автомобильного хамства

ВЫБОР БОЛЬШЕ

Спрос на поддержанные авто обусловлен прежде всего ростом цен на новые автомобили. Массовые модели в этом году подорожали на 10 — 200 тысяч рублей в зависимости от комплектации, премиальные — на 12-25%, утверждает генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

Несмотря на то, что средняя цена выросла и на вторичном рынке — примерно на 100 тысяч рублей по сравнению с прошлым годом — среди машин с пробегом можно выбрать вариант более высокого класса или лучшей комплектации.

Безусловно, подстегивает рост продаж на вторичном рынке и дефицит новых автомобилей, особенно в базовых комплектациях.

"Ассортимент авто с пробегом не так сильно зависит от импорта, перебои в котором сейчас тормозят продажи в сегменте новых авто, поэтому выбор подержанных машин гораздо больше. В то же время и среди них отсутствуют относительно свежие модели — нынешние владельцы не спешат с ними расставаться", — отмечает Мигаль.

Директор "Авилон. Автомобили с пробегом" Николай Баскаков согласен: часть автовладельцев решила повременить с заменой своей машины, что сужает размер вторичного рынка автомобилей и в то же время повышает спрос и ценник на имеющиеся предложения.

По его словам, на "вторичке" наиболее заметным спросом сегодня пользуются автомобили в возрасте до 2-3 лет с небольшим пробегом и одним хозяином — ведь новые модели находятся в ограниченной доступности.

"Количество автомобилей у всех дилеров уменьшилось — в сегменте новых машин по разным брендам все еще сохраняется дефицит. Из-за этого, конечно, сокращается количество автомобилей, которые приходят в трейд-ин. В дальнейшем снижения продаж в б/у сегменте мы не ожидаем", — говорит эксперт. Россиянам рассказали, как узнать настоящий пробег подержанного авто

АЖИОТАЖ ПРОДОЛЖИТСЯ

В случае, если производство и поставки новых автомобилей не наладятся в ближайшие месяцы, ажиотаж на вторичном рынке будет продолжаться, предупреждают эксперты.

"Причем расти будет не только спрос на поддержанные авто, но и их стоимость, так как некоторые модели уже не только не потеряли в цене за 1-3 года эксплуатации, но и стали дороже, чем приобретались изначально", — отмечает Мигаль.

Переславский в свою очередь уверен: бум на рынке б\у машин будет продолжаться еще как минимум год. "Нехватка чипов будет ощущаться как минимум еще 6-9 месяцев до того, как производители не наладят дополнительное производство для удовлетворения спроса", — предупреждает экономист.