МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя, Елена Гуринович. В России с 1 июля ужесточаются правила проверок подержанных автомобилей. Часть процедур по проверке транспортных средств, которые раньше "Почта России" продаст списанные автомобили на онлайн-аукционах

Новые правила должны были вступить в силу еще год назад: на этом настаивала Госавтоинспекция. Ввозимые на территорию страны подержанные иномарки и машины с изменениями в конструкции должны с июля проверяться в испытательных лабораториях. Раньше для их оформления было достаточно фотографий.

В Росстандарте и Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) изменения внесли на обязательной основе ГОСТ 33670-2015 "Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия".

АВАРИЙНОСТЬ

По данным Росстандарта, каждый десятый автомобиль из общего объема импорта оказываются "утопленниками", "конструкторами" или же просто битыми. Эксперты говорят, что каждый пятый автомобиль несет такие проблемы. При этом их выдают за полностью исправные и безопасные. Водители жалуются на "слишком частые" штрафы с камер

В том, что ввозимые в РФ автомобили с пробегом будут подвергаться более тщательной проверке, есть определенный плюс, считает генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль. "По статистике, более 2 тысяч подержанных машин из 10 тысяч ежегодно ввозимых на Дальний Восток из Китая и Японии были либо после серьезных ДТП, либо побывали в наводнении", — отметил собеседник агентства и добавил, что это приводило к быстрому выходу автомобиля из строя уже на территории России. А процесс утилизации в РФ еще пока не совершенен.

В 2015 году на долю некачественных авто с пробегом приходилось почти 30% машин, передвигающихся по дорогам страны. Сейчас, считает Мигаль, их число еще выше. А если учитывать, что цены на вторичном рынке машин постоянно растут, то это ситуация будет только усугубляться.

"Соответственно, чем строже контроль, тем лучше будет складываться ситуация на дорогах", — отмечает он и добавляет, что каждое пятое ДТП на российских дорогах связано с неисправностью автомобиля.

С ним не согласен автомобильный эксперт Егор Васильев. "По некоторым оценкам, количество аварий непосредственно связанных с техническими неисправностями составляет около 4%. И работать нужно скорее над культурой вождения и состоянием дорожной инфраструктуры", — отмечает он.

ПЕРЕДЕЛ РЫНКА

По мнению Васильева, решение осуществлять проверку ввозимых подержанных машин в специализированных центрах является странным: сам по себе рынок подобных автомобилей не является существенным в общем объеме продаж в России. Названы автомобили, которые быстрее теряют в цене

С другой стороны, рынок купли-продажи машин с пробегом в стране сейчас находится в стадии трансформации. Все больше сделок заключается не из рук в руки, а посредством официальных дилеров. "С соответствующими последствиями в виде как минимум контроля за техническим состоянием машин", — пояснил он.

Однако новые правила позволят автоматически и без больших временных задержек переносить данные из ЭСБКТС в электронный паспорт транспортного средства (ПТС), отмечает директор по коммуникациям ГК АВТОDOM Анна Уткина. При этом, отметила она, если будут сокращены поставки из-за границы дефектных машин с пробегом, это сыграет на руку россиянам: уменьшатся продажи аварийных машин.

НЕ ВСЕ СРАЗУ

По мнению Уткиной, после 1 июля процедура осмотра ввозимых автомобилей станет занимать больше времени, и к этому надо быть готовым.

"Автовладельцу придётся лично приезжать в лабораторию. Если учесть, что таких лабораторий в стране очень мало, то будут большие очереди", — отметила она.

Одновременное введение новых правил и для ввозимых машин, и для автомобилей с переделками, по ее мнению, еще сильнее увеличит очереди в лаборатории.

Для того, чтобы в лабораториях не возникли огромные очереди, властям стоит рассмотреть введение моратория на оформление документов, либо ввести переходный период.

ГОТОВЬТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ. И НЕРВЫ

После введения новых требований процедура осмотра ввозимых автомобилей станет отнимать у граждан больше времени не только в лабораториях, но и на таможне, предупреждает Мигаль.

"С учетом того, что постоянно растут пошлины и, в целом, усложняется процесс "растаможки" машин, негатив автомобилистов к нововведениям будет увеличиваться", — поясняет он и добавляет, что россиянам надо приготовиться и к росту цен на процедуры.

"Цены на оформление свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) вырастут минимум в два раза. Особенно если фотофиксация станет необходимой", — рассказал он.

При этом, отмечает Васильев, проблемы с незаконными доработками машин никуда не денутся. "Несмотря на тяжелую и многолетнюю борьбу с простой тонировкой, количество автомобилей с наглухо затонированными стёклами остаётся на прежнем уровне", — подытожил он.

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