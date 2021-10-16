МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Помимо очевидной смены летней резины на зимнюю, чтобы не столкнуться с неполадками в работе авто в период холодов, стоит выполнить несколько обязательных процедур. Об этом агентству "Прайм" рассказывает технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов. Российским автомобилистам напомнили, что нужно сделать до 1 декабря

Прежде всего необходимо заменить масло.

"В минусовые температуры оно густеет и хуже справляется со смазкой узлов и деталей. Для регионов с суровыми зимами подойдет масло 0W30 вместо 5W30", — добавляет он.

Следующая процедура – проверка уровень электролита в аккумуляторе и его плотности. Для этого можно использовать ареометр: нормальные его показатели находятся в пределах 1,25–1,27 г/см3.

После проверки и дополнительной зарядки АКБ в случае необходимости следует протестировать систему отопления – без ее нормальной работы могут заледенеть стекла и зеркала, поэтому осмотр салонного фильтра и вентилятора необходим. Автоэксперт объяснил, какой бензин лучше выбрать зимой

На этом же этапе можно провести следующую процедуру: очистку или замену лобового стекла.

"В сильные морозы даже незначительный скол или трещина могут лишить обзора и испортить стеклоочистители, которые также стоит поменять на новые перед зимой", — говорит эксперт.

После этого стоит внимательно осмотреть кузов и днище автомобиля – впереди сезон дорожных реагентов, а значит лакокрасочное покрытие и подвеска будут подвержены дополнительной нагрузке. В случае наличия сколов или трещин в покрытии кузова защитить ЛКП до весны позволит обычная краска или маркер, специальная бронирующая плёнка и обработка авто антикоррозийными средствами.