МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Либерализация на рынке ОСАГО стала причиной довольно серьезной ценовой конкуренции между страховыми компаниями. Соответственно, если человек готов потратить определенное время для сравнения предложений различных страховщиков, то он непременно сумеет найти вариант с самой привлекательной ценой, рассказал агентству "Прайм" начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга СК "МАКС" Евгений Попков. В России теперь можно купить ОСАГО без техосмотра

"Кроме того, нужно помнить, что снизить стоимость ОСАГО можно за счёт аккуратного вождения. По системе бонус-малус дисциплинированному водителю за год безаварийной езды полагается 5%-скидка", — рассказывает эксперт.

"Максимальная скидка, которую можно накопить таким способом, составляет 50%", — отмечает он.

Еще один важный фактор, влияющий на цену полиса – стаж водителей, отсчет которого ведется с момента получения прав. И здесь присутствует ярко выраженное деление на малоопытных и опытных автомобилистов. Граница проходит на стыке 2 и 3 лет.

"Тем, кто успел накопить всего 2 года стажа, страховка, при прочих равных, обходится на 10-60% дороже. Так что, если есть возможность подождать, когда стаж составит 3 года и больше, то удастся существенно сэкономить. С этой точки зрения, имеет смысл получать права как можно раньше", — резюмирует эксперт.