МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Если нет денег на новое авто, можно купить его с пробегом. Однако при покупке подержанной машины есть риски нарваться на целую кучу проблем – юридических, технических, финансовых. Как купить автомобиль и при этом избежать множества подводных камней и ловушек, поджидающих автовладельца, рассказал агентству "Прайм" партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто. Новых не ждите. Почему россияне скупают подержанные автомобили

При покупке машины с пробегом стоит руководствоваться несколькими правилами, которые помогут не потерять деньги и избежать проблем при дальнейшей ее эксплуатации.

Первое и главное – даже подержанный автомобиль абсолютно любой марки должен быть относительно новым и свежим. Здесь надо ориентироваться на цену – она должна быть не менее половины его первоначальной стоимости. Все что меньше половины в эксплуатацию не годится и покупать не стоит. "Допустим если цена нового автомобиля составляла миллион, то подержанный должен стоить не меньше 500 тысяч. Экономия здесь, как говорится, неуместна. Или во всяком случае она должна быть в разумных пределах", — уверен эксперт.

"Приобретение подержанной машины меньше чем за половину цены новой приведет к тому, что потом потратите гораздо больше на ее ремонт, который будет длиться вечно. Автомомбиль превратится в черную дыру, которая вытянет из вас все деньги" – добавляет он.

Второе – не стоит покупать подержанную машину с рук. Оптимальным будет обратиться в компанию с именем, которая специализируется на перепродаже автомобилей, сейчас существует несколько таких крупных фирм с хорошей репутацией, или, что еще лучше, к официальному дилеру. Такие компании серьезно подходят к делу, которым занимаются. Они гарантированно продадут вам только юридически чистую машину, у которой нет никаких проблем и которая не числится в угоне и не состоит в залоге. Так что никаких сюрпризов, связанных с тем, что машина находится в розыске, у вас после того как вы заплатите деньги и станете счастливым автовладельцем не возникнет. Это – первое. Россиянам рассказали, как узнать настоящий пробег подержанного авто

И второе – машины в таких компаниях прежде чем выставляться на продажу проходят тестирование, техобслуживание и предпродажную подготовку, значит хоть автомобиль и с пробегом, однако никаких скрытых дефектов в нем не будет. Такие компании обычно дают гарантию в полгода на свои автомобили. Соответственно, приобретая у них машину, можно быть уверенным, что полгода вы проездите на ней спокойно и без проблем, ведь продавец не заинтересован в бесплатном её ремонте за свой счет.

"Я сам недавно продавал свои машину через такого посредника, так вот прежде чем заплатить, они загнали ее на стенд и изучили буквально до винтика, понятно, что о техническом состоянии они затем сообщат новому владельцу", — поделился Моржаретто.

И последнее – если вы все-таки решили покупать машину у частника, прежде чем расставаться с деньгами, проверьте ее на юридическую чистоту и загоните на автосервис, которому доверяете, чтобы там ее протестировали и выявили все имеющиеся недостатки, заключил он.