МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Осенью водители начинают готовить машину к холодам – меняют резину, проводят текущий ремонт. В зимний сезон автомобили становятся капризнее — хуже заводятся, чаще ломаются. Чтобы не возникало проблем, необходимо придерживаться определенных правил. Например, следить за топливом в баке. Сколько бензина и дизеля надо заливать зимой, чтобы не возникало проблем с двигателем, рассказал агентству "Прайм" директор по сервису и запасным частям "Авилон Volkswagen" Константин Епанешников. Эксперты выяснили, что сегодня больше всего тревожит автомобилистов

По словам эксперта, важно понимать, о каком автомобиле идет речь и каковы условия его эксплуатации и хранения.

"Когда происходит перепад температуры, например, из тепла в холод, то в любом топливном баке (пластиковом или металлическом) может образоваться конденсат. Если машина перед выездом на мороз находится в теплом гараже, то, конечно, желательно, чтобы бензобак был полный, чтобы конденсата образовывалось как можно меньше", – рассказал Епанешников.

"Это особенно актуально для металлических топливных баков, в которых из-за конденсата может появиться коррозия. Это дополнительная проблема, и если за ней не следить, то в будущем коррозия забьет топливоприемник и ухудшит работу двигателя", – добавил он. В России подорожали автомобили девяти марок

Если же автомобиль хранится на улице и ездит по улице, не испытывая таким образом температурную разницу, то, в принципе, количество топлива в баке не имеет решающего значения.

В целом эти рекомендации актуальны как для дизельного топлива, так и для бензина, отметил он.