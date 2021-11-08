МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Проблема ночного вождения состоит в том, что 99% автомобилистов на дороге в это время — это водители, которые целый день бодрствовали или даже были за рулем, и, как правило, они бывают очень уставшие. Именно по этой причине движение ночью опасно, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Михаил Горбачев. Эксперт рассказал, чего не стоит делать со своим автомобилем

Выезжая ночью, по его словам, очень важно не забывать переключать дальний свет на ближний на загородном шоссе за 150 метров до встречного автомобиля.

"Если водитель встречного автомобиля не переключается — как это ни печально это может свидетельствовать о том, что он заснул за рулем, поэтому нужно внимательно смотреть как ведут себя остальные участники дорожного движения", — говорит Горбачев.

Догоняя машину, нужно также обязательно переключаться с дальнего света на ближний, иначе вы слепите водителя.

"Если вас слепят сзади, не соблюдая дистанцию, дальним светом фар, нужно включить правую мигалку, аккуратно остановиться и пропустить эту машину вперед — это избавит вас от опасного попадания в серьезное ДТП", — предупреждает эксперт. ФАС проверит "АвтоВАЗ" на предмет навязывания оборудования

Надо не забывать регулировать свет светокорректором — поднимать/опускать фары, чтобы они не слепили встречные автомобили на тех машинах, где это не происходит автоматически.

На гребне холма автоэксперт советует заранее переключать свет, причем ослепление возможно даже от ближнего света фар.

Если навстречу вам едет автомобиль с одной фарой, то, скорее всего, вторая фара у него не работает. В этом случае, по возможности, "надо взять как можно правее, но при этом внимательно смотреть на правую обочину, потому что бывает трудно понять, какая фара работает на приближающейся машине — правая или левая".

Если вы разъезжаетесь на загородной дороге, то необходимо смотреть не на встречные фары — это очень важно — а на правую обочину где может быть пешеход или препятствие.

"Если произошло ослепление, нужно, не меняя полосы, не поворачивая руль ни налево, ни направо, просто ехать прямо, остановиться довольно уверенно и включить знак аварийной остановки", — говорит Михаил Горбачев. "Жигули" за миллион. Дешевые автомобили уходят с рынка РФ

Вообще при езде в темное время суток нужно очень внимательно смотреть на правую обочину — там могут быть какие-то препятствия, забытые дорожниками крупногабаритные тяжелые предметы, может стоять автомобиль без габаритных огней — все это очень опасно.

"Тем более, водитель в ночное время едет уставшим, а это создает подчас смертельные сложности", — считает эксперт.

На дорогах все диктуется ближним светом фар — а с ними дорогу вы видите гораздо хуже, чем с дальним светом. Так что, скорость, по словам Горбачева, в любом случае не должна быть выше 90 км в час, при этом на некоторых машинах ближний свет светит значительно хуже, и 90 км в час — это уже очень большая скорость, и нужно снижать и до 50 км в час.

Новичкам ночью автомобильный эксперт советует в первую ночную поездку выехать с опытным водителем, который будет подсказывать, как нужно действовать.

При разъездах нельзя смотреть на фары встречных автомобилей, а тем, кто сомневается в своем зрении и пожилым людям, стоит и вовсе отменить ночные поездки и закончить езду на автомобиле до наступления сумерек.

"Сейчас, в канун зимы, светлое время суток резко сокращается, и нужно всем перейти на зимний стиль вождения — делать все очень аккуратно, избегая резких перестроений, тем более это касается ночного вождения", — указывает эксперт.

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