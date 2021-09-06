МОСКВА, 6 сент — ПРАЙМ. Всё новые составы административных правонарушений Правил дорожного движения устанавливают на основании фиксации в автоматическом режиме без непосредственного участия инспектора ГИБДД. Очередной такой состав, который вполне возможно в ближайшее время будет определяться автоматически, изложен в статье 12.2 КоАП. Так, наказание за езду без ходовых огней и ближнего света предусмотрено в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей. Об этом рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов. Водителям рассказали о важных изменениях по штрафам с 1 сентября

Основана статья на пункте 19.5. ПДД: "В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни".

"Учитывая, что при фото-видео фиксации такое административное наказание, как предупреждение невозможно, владельцу транспортного средства придёт именно штраф, оплатить который возможно будет со скидкой 50 процентов", — отмечает Миронов.

Юрист также обращает внимание на то, что введение подобной практики не потребует "каких-то особых затрат и установки новых камер фиксации — достаточно будет внести изменения в работу существующих". Эксперт объяснил, почему грязный номер на автомобиле не обманет камеру

"Эти изменения происходят в каждом субъекте Российской Федерации самостоятельно, поэтому вполне возможно, что проезд под камерой без включенного света фар в Туле останется без штрафа, в то же время такие же действия в Твери повлекут за собой наказание", — предупреждает Миронов.

Будьте внимательны к выполнению требований Правил Дорожного Движения на территории всей Российской Федерации, заключает эксперт.