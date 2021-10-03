МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ, Михаил Макаров. Традиционный новогодний стол невозможно представить без бутылки шампанского. Спрос на него в предпраздничные дни стабильно увеличивается. О том, что будет с ценами на шампанское к Новому году, рассказал агентству "Прайм" директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. СМИ сообщили, что Шампань возобновит поставки шампанского в Россию

По мнению эксперта, если и следует ожидать повышения цен на шампанское, то в пределах существующей инфляции — на 7-10%.

На конец сентября нет признаков, указывающих на то, что цены на него поползут вверх. Дефицита не предвидится и спрос будет сбалансирован предложением.

"Что касается, к примеру, меня, я бы не стал запасаться шампанским заранее. Небольшое повышение цен на несколько процентов в пределах инфляции к новогодним праздникам традиционно и вполне объяснимо. Но если для кого-то прибавка к цене 10% критична, тогда может и стоит задуматься о покупке нескольких бутылок про запас" — говорит Остапкович.

Эксперт отметил что, отечественные производители готовятся к праздникам и наращивают производство шипучего вина в четвертом квартале.

"На этот период приходится основной выпуск продукции, поэтому как они его отработают, зависят итоги по году в целом" — говорит эксперт.

Однако, по его словам, необходимо учитывать, что производство шампанского зависит от сельскохозяйственных технологий, которые подчинены сезонным факторам. Аналитики выяснили, за какие продукты россияне готовы переплачивать

"Сначала надо собрать виноград, получить из него сок, потом его необходимо подвергнуть обработке — все это происходит в определенные временные сроки, их нельзя ускорить, отложить или перенести. Технология производства шампанского диктует свои условия, которые необходимо соблюдать. Поэтому резко нарастить его выпуск довольно проблематично" — говорит эксперт.

Однако отечественное производители выпускают шампанское в достаточном количестве, чтобы не возникал ажиотажный спрос на него перед Новым годом.

Что касается импортного шампанского, то, по мнению эксперта, на него тоже цена не поднимется. Обязательная маркировка алкоголя может начаться с пива - риски роста себестоимости

"Его стоимость во многом определяется курсом рубля, который в свою очередь зависит от цены на нефть и газ. Пока на рынке углеводородов все хорошо, никаких резких колебаний с курсом не будет, соответственно не будет скачков цен на импортные сорта шампанского" — заключил он.

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