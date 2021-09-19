МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Первое, на что стоит обратить внимание в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) — это кадастровый номер объекта. Если он не совпадает с кадастровым номером, указанным в ваших документах на объект, или если у объекта с одинаковым адресом и одинаковыми характеристиками (этаж, площадь, назначение) есть два или более кадастровых номеров, то есть один и тот же объект числится в реестре под разными номерами, это является "задвоением кадастровых номеров". Об этом рассказала агентству "Прайм" юрист-консультант Департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Мария Королева.

"Задвоение" грозит проблемами при дальнейшем оформлении прав на недвижимость. В этой ситуации необходимо подать заявление в Росреестр о погашении информации о дублирующих кадастровых номерах", — добавляет она.

Могут содержаться в выписке и технические ошибки (например, неверно указанная площадь), в связи с чем будет неправильно определяться кадастровая стоимость, а это напрямую влияет на определение размера налогов, подлежащих уплате. Счетная палата упросит доступ к данным ЕГРН

Важно, чтобы в выписке были верно отражены сведения о собственнике недвижимости. Если отсутствуют сведения о зарегистрированных правах или указан иной владелец, это может свидетельствовать как об ошибках в записях реестра, так и о возможных мошеннических действиях с недвижимостью.

"Каждый собственник недвижимости может подать в Росреестр заявление о невозможности совершения регистрационных действий в отношении принадлежащей ему недвижимости без его личного участия. При подаче заявления в ЕГРН будет внесена запись, которая будет основанием для возврата без рассмотрения заявления, представленного на госрегистрацию прав на эту недвижимость другим человеком, даже если он действует на основании доверенности, выданной собственником", — говорит юрист-консультант.

Также собственнику стоит обратить внимание на статус записи об объекте недвижимости. Если указано, что сведения имеют статус "актуальные" или "актуальные, учтенные", то это значит — данные кадастрового учета действительны, а права зарегистрированы. В России впервые приняли автомобиль как первый взнос по ипотеке

Если стоит пометка "актуальные, ранее учтенные" — это означает, что данный объект оформлялся еще до 2008 года. В данном случае вопросы могут быть только по земельным участкам, в части определения их границ.

Отсутствие межевания не грозит запретом на владение или распоряжение земельным участком, но на деле могут возникнуть проблемы с установлением точной площади объекта на местности.

"А вот что точно должно насторожить собственника — это "временный" статус сведений о его объекте недвижимости, который сигнализирует о том, что процедура регистрации прав еще не завершена. Если права на такие объекты не будут зарегистрированы до 1 марта 2022 года, сведения о них будут исключены из ЕГРН. Для регистрации прав на недвижимость правообладателю придется обращаться к кадастровому инженеру для оформления межевого плана, технического плана, обращаться с заявлением о постановке объекта на кадастровый учет и о регистрации прав в орган регистрации прав", — указывает Королева.

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