МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Россиянам, которые решились вложиться в коммерческую недвижимость, стоит изучить все связанные с этим видом инвестиций риски, рассказал в беседе с агентством "Прайм" управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков. Цены на жилье в России достигли максимума

ЗПИФ недвижимости (ЗПИФН) в настоящее время является одним из самых крупных сегментов среди закрытых фондов. На них приходится порядка 30% всего объема ЗПИФ и интерес к ним постоянно растет.

Для того, чтобы воспользоваться этим инструментом и не разочароваться, необходимо учитывать несколько факторов. Первое — это риски.

Инвестиционные фонды недвижимости, как и любые вложения, отличаются по профилю риска. На российском рынке наиболее рисковыми являются фонды, инвестирующие в девелоперские проекты и площадки под девелопмент (их запускают некоторые девелоперы в жилом сегменте).

Риск связан с тем, что граждане инвестируют не в объект, который уже построен и приносит денежный поток, а в бизнес-инициативу, либо в проект.

Второе, что нужно учитывать: этот инструмент не работает на коротких временных отрезках. Не стоит ожидать большой прибыли через несколько месяцев.

"Заходить в ЗПИФН на короткий промежуток времени (на год или два) не имеет большого смысла. Стоит размещать напрямую в недвижимость или ЗПИФ недвижимости те деньги, которые будут формировать стабильную долгосрочную "пенсионную" доходность инвестора", — советует эксперт. Десятки российских банков повысили ставки по ипотеке и потребкредитам

Инвесторы делятся на квалифицированных и неквалифицированных, начал собеседник агентства.

Российские власти занимают достаточно жесткую позицию в отношении неквалифицированных инвесторов, так как они не обладают достаточными знаниями и могут стать жертвой мошенников, проинвестировав все свои деньги в один высокорисковый продукт.

Для получения статуса квалифицированного инвестора по закону нужно располагать капиталом более 6 миллионов рублей или занимать определенную должность, иметь профильное образование.

Квалифицированные инвесторы имеют доступ к большему количеству фондов недвижимости, и их вложения могут составлять любую сумму (например, 10 тысяч рублей).

Эксперт напомнил об одной особенности, которая выгодно отличает инвестиции в коммерческую недвижимость от остальных инструментов вложений. В США набирают обороты онлайн-продажи недвижимости

"Это индексация арендной платы в объектах, являющихся базовыми активами рентных фондов. Регулярная индексация арендной платы защищает средства пайщиков от инфляции, так как при осуществлении индексации растет арендный поток от объекта и его рыночная стоимость в базовом сценарии", — отмечает он.

Поэтому, инвестировав в паи рентного ЗПИФ недвижимости, пайщик получает предсказуемо растущий арендный доход и возможность дополнительного заработка за счет роста стоимости объекта и в будущем — при его продаже, подытожил эксперт.

"В связи с этим государство установило минимальный порог инвестиций в 300 тысяч рублей, чтобы уберечь средства неквалифицированных инвесторов от опрометчивых решений их обладателей", — отметил Новиков.

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