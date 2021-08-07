МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Россия вновь опередила Мексику и стала вторым крупнейшим поставщиком нефти и нефтепродуктов в США. Основным российским продуктом, поставляемым на американский рынок, стал мазут.

Согласно данным EIA US (Управления энергетической информации США), импорт нефти и нефтепродуктов из России в мае вырос на 23% по сравнению с месяцем ранее — до 844 тыс. барр./сут. Из этого объема на нефть приходится 277 тыс. барр./сут., на нефтепродукты — 567 тыс. барр./сут. Многие западные участники рынка особо подчеркивают, что американские нефтеперерабатывающие компании увеличили закупки российского сырья, несмотря на обострение отношений между Вашингтоном и Москвой.

Участники рынка признают, что для американских НПЗ Россия стала привлекательным источником сырья, поскольку производит большое количество мазута — тяжелых остатков, образующихся при переработке нефти. Более того, в США поставляется преимущественно мазут марки М-100 —вид тяжелого высоковязкого топлива, которое используется в котельных, ТЭЦ и ТЭС.

Американские компании покупают мазут для дальнейшей переработки. Средний показатель глубины переработки в США достигает 96%. Американские НПЗ способны эффективно перерабатывать тяжелые высокосернистые сорта нефти, которые импортировались в основном из Венесуэлы и Ближнего Востока.

Венесуэла сейчас находится под санкциями США, которые были введены еще при администрации Трампа. Из-за американских санкций многие компании отказались покупать венесуэльскую нефть, что привело к обвальному падению добычи в этой латиноамериканской стране, которая обладает большими запасами нефти в мире, которые превышают 300 млрд барр. Однако более 80% запасов относятся к категориям тяжелой или сверхтяжелой нефти.

Поставки тяжелой ближневосточной нефти значительно уменьшились из-за сокращения добычи в странах-участниках соглашения ОПЕК+. Кроме того, поставки ближневосточной нефти в США связаны с высокими транспортными затратами.

Дешевый мазут марки М-100, который в большом объеме продолжают выпускать российские НПЗ, стал идеальной заменой венесуэльской и ближневосточной нефти, чем воспользовались российские экспортеры и международные трейдеры, увеличив поставки на американский рынок. Экономика США восстанавливается после пандемии коронавируса, в стране быстро растет спрос на нефтепродукты — прежде всего на моторное топливо.

Поставки нефти и нефтепродуктов из России растут быстрыми темпами, несмотря обострением отношений между Вашингтоном и Москвой в связи с приближением завершения строительства газопровода "Северный поток — 2". Однако антироссийские настроения, царящие в среде американских политиков, и санкции Вашингтона против ряда участников проекта "Северный поток — 2" не являются помехой увеличения поставок российского мазута в США.

"Российское сырье возможно является лучшей заменой венесуэльской нефти особенно в летний сезон", — считает эксперт Rapidan Energy Group Ширин Лахани, которую цитирует издание World Oil.

Несмотря на рост поставок из России крупнейшим экспортером нефти и нефтепродуктов в США является Канада. Объем поставок нефти и нефтепродуктов из Канады в мае составил 4,057 млн барр./сут. — в четыре с половиной раза больше, чем из России. При этом Канада поставляет на американский рынок в основном тяжелую нефть сорта West Canada Select. На северного соседа приходится около половины импорта нефти и нефтепродуктов в США.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, США является крупнейшим импортером российских темных нефтепродуктов, прежде всего мазута марки М-100. В январе-мае этого года американские НПЗ закупил пятую часть от всего объема российских темных нефтепродуктов, которые российские компании поставили за рубеж.

Российская нефть поставляется на принадлежащие Phillips 66, Chevron и Valero Energy НПЗ, расположенные на западном побережье США, в штатах Орегон и Калифорния.

НПЗ в Техасе и Луизиане импортируют из России темные нефтепродукты, прежде всего мазут. В начале августа поставки достигли 1,5 млн барр., что стало причиной снижения нефтяных цен на 3% в районе Хьюстонского судоходного канала, где расположены крупнейшие американские НПЗ.

Ожидается, что после увеличения добычи странами ОПЕК+, цена на российскую нефть и нефтепродуктов снизятся. В связи с этим Лакшми прогнозирует рост экспорта темных нефтепродуктов из России в третьем и четвертом кварталах 2021 года, поскольку цена на российский мазут для американцев станет еще более привлекательной по сравнению с альтернативными видами сырья — тяжелыми сортами ближневосточной нефти. Поставки в США венесуэльской нефти, которая могла бы конкурировать с российским мазутом, из-за санкций остаются под запретом.

Поставки мазута в США выгодны российским экспортерам, но это не может быть предметом гордости. Рост выпуска мазут свидетельствует, что глубина переработки нефти на российских НПЗ не достаточно высокая. Глубина переработки нефти — важнейший показатель эффективности работы нефтеперерабатывающей отрасли. По данным Министерства энергетики, средняя глубина переработки в России достигла 84%. Наряду с передовыми предприятиями, где этот показатель приближается к 100%, в России много НПЗ, на которых глубина переработки осталась на уровне 90-х готов прошлого века, и не превышает 65%.